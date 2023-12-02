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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

12/2/2023 2:26:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 2 كانون الأول (بترا)- استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، بزعم محاولته طعن جنود قرب قرية تل جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له "اشتبهت دورية من جنود الاحتياط بشاب فأوقفته للتحقيق معه وفي غضون ذلك استل الشاب سكينًا وأخذ بالتقدم، فتم إطلاق النار عليه" ما أدى إلى استشهاده .
--(بترا)
م ف/ف ق
02/12/2023 17:54:19

MENAFN02122023000117011021ID1107525758

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