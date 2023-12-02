خسارتان لمنتخب الواعدات ببطولة غرب آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول (بترا) - خسر المنتخبان الوطني للواعدات لكرة القدم أ و ب أمام نظيريهما اللبناني والسوري في بطولة غرب آسيا المقامة حاليا على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.

وانفرد المنتخب اللبناني بصدارة الترتيب العام لبطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للواعدات التي تقام بضيافة الاتحاد الأردني.

ورفع المنتخب اللبناني رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه اليوم على نظيره الأردني (أ)، الذي تجمد رصيده عند 3 نقاط.

وبدوره حقق المنتخب السوري أول انتصاراته حين تجاوز الأردن (ب) بنتيجة 4-1، ليرفع هو الآخر رصيده إلى 3 نقاط مقابل بقاء رصيد الأردن (ب) دون نقاط.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز المنتخب اللبناني على نظيره الأردني (ب) ، وتفوق الأردن (أ) على سوريا بهدف دون رد.

وتتواصل البطولة يوم الاثنين المقبل بمباراتين، الأولى تجمع لبنان أمام سوريا عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الأردن، وفي الثانية يلعب الأردن (أ) أمام الأردن (ب).

وبحسب النظام، ستخوض المنتخبات الدور الأول من البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وفي الدور الثاني يلتقي متصدر الدور الأول مع المركز الثاني لتحديد بطل البطولة ووصيفه، فيما يتواجه صاحبا المركزين الثالث والرابع لمعرفة بقية المراكز.

--(بترا)

خ خ/ف ق

02/12/2023 17:52:05