الحنيفات يطلع على إنجازات وزارة الزراعة وخطتها للعام المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول (بترا)- اطلع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم السبت، على خطط عمل الوزارة للعام المقبل، ونسب الإنجاز للعام الحالي.

وقال الحنيفات، خلال لقائه مدراء الوزارة في المركز والميدان بحضور الأمين العام المهندس محمد الحياري، إن تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة يتطلب الانسجام والتنسيق بين المركز والإدارات وفق جدول عمل واضح وتضافر الجهود للحفاظ على مسار الإنجاز.

وأضاف أن معدلات إنجاز المشاريع اللامركزية في جميع المحافظات وصلت إلى 95 بالمئة، وفي بعض المحافظات 100بالمئة، بينما وصل الإنفاق الرأسمالي على مشاريع الخطة إلى 96 بالمئة.

وأكد الحنيفات ضرورة إعادة تأهيل وصيانة جميع المباني في المحافظات، مشيرا إلى أن لجنة متخصصة تعمل على مسح ودراسة جميع المباني لصيانتها وتأهيلها.

وعرض الحنيفات لمراحل الإنجاز في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، ومسارات الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار في الصناعات الزراعية الغذائية، وإنشاء 15 مصنعاً في جميع محافظات المملكة، ثلاثة منها بتمويل مباشر من الوزارة.

وأشار إلى تنفيذ 120 حفيرة وسدا ترابيا حتى اليوم ضمن مسار العمل في حصاد المياه، وأن العملية مستمرة لتنفيذ وصيانة الحفريات والسدود وآبار التجميع للتأكد من حصاد كل قطرة مياه.

وتطرق الحنيفات إلى المحور التسويقي للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية "جباكو"، وتوجيه الإنتاج نحو المحاصيل التي تعاني من نقص المعروض في السوق المحلي ومحاصيل التصدير التي يحتاجها السوق الخارجي.

وأكد أن إطلاق معارض زراعية دائمة في إربد وعمان يجب أن يتزامن مع خطط الوزارة لتأهيل وتدريب الأسر المنتجة على التسويق والتعبئة لضمان توافر المنتجات في المعارض على مدار العام بالجودة والتغليف المناسب.

وشدد الحنيفات على أهمية دعم وتطوير عمل الجمعيات التعاونية الزراعية لا سيما المتخصصة منها، لأنها ستعمل على استدامة تنظيم القطاع من "الفكرة والبذرة وحتى التسويق"

واستمع الحنيفات إلى مداخلات مدراء المحافظات والمناطق وتفاصيل إنجاز المشاريع واحتياجات استدامة الخدمات وتنفيذ المشاريع وخطة العمل للعام المقبل.

وبحث اللقاء، نسب الإنجاز لكل محافظة، وآليات العمل والرقابة على شهادات المنشأ لمنع أي تلاعب بها، ومسار الترقيم والتحصين في المحافظات.

كما استعرض خطة حصاد المياه وتنفيذ هذا المحور الرئيسي في المحافظات.

بدوره استعرض الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية الدكتور عبد الحليم دوجان، المشاريع المنفذة والعطاءات المطروحة والخطة للعام المقبل، ونسب الإنجاز والمدة المتوقعة لتنفيذ المشاريع.

وأشار إلى أن القطاع المالي والإداري يبذل جهودا كبيرة لتنفيذ المشاريع وفق رؤية الخطة الوطنية للزراعة المستدامة بجهد استثنائي.

--(بترا)

رح/ ن ح/ف ق

02/12/2023 17:47:48