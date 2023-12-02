4294 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4294طنا، منها 2710 أطنان من الخضار، و1175طن فواكه، و 409 أطنان من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25، والبصل الناشف بين 30و40قرشا، والبطاطا بين 20و 40قرشا، والبندورة بين 10و 20 قرشا، والجزر بين 80و 100قرش، والخيار بين 40 و 70قرشا، والزهرة بين 15و 25 قرشا، والليمون بين 35و 50 قرشا، والموز البلدي بين 60 و 70قرشا.

--(بترا)

ر ح/ف ق

02/12/2023 17:40:11