ضبط 47 كغم من الكوكايين المخدر بمحاولة تهريب نظمتها شبكات دولية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول (بترا)- ضبط العاملون في إدارة مكافحة المخدرات 47 كيلوغراما من الكوكايين المخدرة، بمحاولة تهريب نظمتها شبكات دولية، بالتعاون مع ثلاثة متورطين داخل المملكة أُلقي القبض عليهم جميعا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات أحبطوا محاولة تهريب 47 كغم من الكوكايين المخدرة عبر شبكات دولية لتهريب المخدرات، وبالتعاون مع ثلاثة أشخاص داخل المملكة، في قضية تعد من أكبر القضايا التي تعاملت معها منذ بداية العام الحالي.

وفي التفاصيل؛ قال الناطق الإعلامي إن فريقا تحقيقياً من إدارة مكافحة المخدرات تولى منذ أسابيع التحقيق ومتابعة معلومات حول قيام مجموعة من الأشخاص داخل المملكة، وبالتعاون مع شبكات جرمية دولية لتهريب المخدرات بمحاولة إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة.

وتابع الناطق الإعلامي أن التحقيقات قادت إلى أن التخطيط أن تدخل تلك الكميات عبر طرد بريدي قادم من إحدى دول أميركا الجنوبية بعد تغليفها بمواد قانونية يسمح إدخالها عبر الحدود، ليقوم تجار المخدرات المتعاونون مع الشبكة الجرمية باستلامها بشكل قانوني عند وصولها للمملكة.

وأكّد الناطق الإعلامي، أن فريق التحقيق وبعد مجهود طويل ومتابعة حثيثة تمكّن من تحديد الطرد البريدي المشتبه به، وفور وصوله جرى التحفظ عليه، وبعد فتحه تبين أنه يحوي على 47 كغم من مادتي حبوب القهوة والكاكاو، فجرى على الفور إرسالها الى إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ولدى فحصها تبين أن كامل الكمية هي عبارة عن مادة الكوكايين المخدرة التي جرى تشكيلها بأشكال حبوب القهوة وبودرة الكاكاو.

وأشار إلى أنه بعد ورود التقارير المخبرية التي تؤكد ماهية المادة المخدرة، جرى تشكيل عدة فرق مداهمة تحركت لأماكن المشتبه بهم الثلاثة في القضية، وعملت على إلقاء القبض عليهم جميعا بعد مداهمتهم وضُبط بحوزتهم عدد من الأسلحة النارية، وجرت إحالتهم للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة .

وأشار إلى أنّه سيتم البدء بالتعاون ومخاطبة عدد من أجهزة إنفاذ القانون في عدة دول للوصول الى أعضاء الشبكة الجرمية واتخاذ الإجراءات معهم.

--(بترا)

ل م/ ن ح/ف ق

02/12/2023 17:33:25