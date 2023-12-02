اتحاد التأمين يعقد تدريبيا حول مكافحة غسل الأموال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول(بترا)- عقد الاتحاد الأردني لشركات التأمين اليوم السبت، برنامجاً تدريبياً حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من منظور الجهات الرقابية"بحضور 75 مشاركا من 10 شركات تأمين.

وقال الاتحاد في بيان، إن هذا البرنامج يأتي استكمالا لخطته بعقد برامج وورشات تدريبية مجانية لشركات التأمين حول متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لمساعدتها في تلبية المتطلبات الرقابية والقانونية، وانسجاماً مع متطلبات البنك المركزي بتدريب العاملين في شركات التأمين.

وتناول البرنامج أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات تطبيق العناية الواجبة (CDD)، والتحقق من بيانات العملاء في عقود التأمين، وتعريفهم بالفرق بين العملية غير الاعتيادية والمشبوهة، ومتطلبات إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسيعقد الاتحاد دوريا برامج تدريبية في مكافحة غسل الأموال لحين استكمال تدريب موظفي شركات التأمين، وأعضاء مجالس إدارات شركات التأمين، وإداراتها العليا، كون التدريب في هذا الموضوع هو متطلب رقابي سنوي للبنك المركزي.

--(بترا)

و ر /ن ح/ف ق

02/12/2023 17:07:51