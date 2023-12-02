وقف ضخ المياه من الديسي الأسبوع المقبل لإجراء صيانة وقائية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه، وقف ضخ مياه الديسي الأسبوع المقبل، لإجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة لعدد من مرافق منظومة مياه الديسي.

وقالت الوزارة وشركة مياه الأردن "مياهنا" وشركة "ديواكو" المشغلة لخط مياه الديسي، في بيان إن توقف الضخ سيبدأ من صباح الأحد 10 الشهر الحالي، حتى مساء الخميس 14 الشهر الحالي.

وبينت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، أن إجراء وقف ضخ المياه من مشروع مياه الديسي يأتي لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية المبرمجة السنوية للمحافظة على ديمومة ضخ المياه الى جميع المناطق والمشتركين.

وأشارت إلى أن التوقف المبرمج لضخ المياه من مشروع الديسي سيؤثر جزئيا على عدد من المناطق المحددة في محافظتي العاصمة عمّان الزرقاء.

ودعت الوزارة وشركة "مياهنا" المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد الجيد خلال الأسبوع الحالي، وتخزين كميات كافية من المياه تفي باحتياجاتهم خلال فترة التوقف.

وأوضحت أن مشروع مياه الديسي بني على نظام (بوت) بحيث تتولى الشركة المشغلة أعمال تشغيل المشروع والمحافظة على مرافقه وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لضمان ديمومة فاعليته بكفاءة طوال مدار العام.

وبينت الوزارة وشركة مياهنا" أن المناطق التي ستتأثر في كل من العاصمة عمان والزرقاء والرصيفة هي على النحو التالي:

محافظة العاصمة: قرى وادي السير، والرباحية الشمالية، والشميساني، وعرجان، وإسكان المرقب، ومرج الحمام، وأم السماق، والروابي، والمدينة الرياضية، والرابية، والياسمين، والبنيات، ومنطقة مجمع جبر، ومحيط حدائق الحسين، وضاحية الحسين، والكرسي، وجبل عمان، واللويبدة، والمقابلين، وناعور (البلد)، ولواء ناعور كامل،وضاحية الأمير راشد، والجندويل، والعبدلي، وأبو علندا، والقويسمة، وخلدا، وضاحية الرشيد، وطبربور كاملة، ووادي الحدادة، والعلكومية، ونزهة سحاب، وحي الكلية العلمية الإسلامية، وعبدون، وطارق، والحرشة، وأم نوارة، وسحاب، ودابوق، ودير غبار، وحي عدن، وصالحية العابد، والذهيبة الشرقية، والذهيبة الغربية، والبيادر، وحي المنصور، وقرية أبو صياح، والمنارة، والفيصلية، والمستندة، والرونق، وحي الريان، ونادي السباق، وأم أذينة، والعبدلية، وخشافية الدبايبة، ومنطقة الجمعية العلمية الملكية، وحي السهل، وتلاع العلي، وضاحية الأقصى، وخشافية الشوابكة، والجويدة، وحي البركة، وأجزاء من صويلح، وضاحية الاستقلال، وضاحية الأمير حسن، وخريبة السوق، والزهور، والكمالية، وحي الصديق، والنصر، والنزهة بالقرب من الاستقلال مول، وحي المنصور، واليادودة، والحاتمية، والصويفية، أبو نصير (حي الضياء وقرية أبو نصير)، وأبو عليا، والخزنة، ,اللبن، ,الطنيب وإسكان الرحمانية، ,حي السعادة، ,منطقة الدوار السادس، ,النقيرة، ,البويضة وأم بطمة، ,حي القيسية، ,منطقة الدوار الخامس، ,خريبة السوق، ,ضاحية الحاج حسن، ,منطقة التعليم العالي، ,القسطل، أجزاء من الجيزة.

محافظة الزرقاء :

وهي المناطق التي تتزود من العاصمة عمان في لواء الرصيفة وتشمل كل من :إسكان النقب، وإسكان المعلمين، وإسكان الأمير هاشم، وحارة أبو غليون، والفاخورة، وجزء من حي الحسين.

--(بترا)

ي ع/ ن ح/ف ق

02/12/2023 17:03:21