هيئة الأوراق المالية تشارك في اجتماعات المؤتمر السنوي أيوسكو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول(بترا)- شاركت هيئة الأوراق المالية في المؤتمر السنوي للجان مؤتمر المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو" الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أن الأردن عضو في (لجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط.

وتأتي مشاركة الهيئة باجتماعات اللجان التي ترأسها الدكتور عادل بينو رئيس مجلس مفوضي الهيئة، تأكيدا على حضور المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة مما يساهم في تبادل الخبرات والمعلومات مع ممثلي الدول الأعضاء.

كما تتيح هذه المشاركة فرصة لجذب المستثمرين من خلال تعزيز الارتقاء بمستوى الرقابة بما يحقق أعلى مستويات النزاهة والعدالة والشفافية وحماية المستثمرين والسوق من المخاطر المحتملة، وتأكيدا على الدور الفعال للهيئة على المستوى الدولي وكعضو نشط في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم السبت، ناقشت الاجتماعات موضوعات تتعلق بسبل تطوير وتنمية الأسواق المالية النامية والناشئة والتحديات التي تواجهها والحلول المقترحة لمعالجتها، كما تم مناقشة قضايا أساسية مثل التكنولوجيا المالية، والمخاطر المحتملة، والتمويل المستدام، والأصول المشفرة، وكيفية تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإضفاء الطابع الديمقراطي على رؤوس الأموال، والربط بين الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية في العصر الرقمي، وتدابير حماية المستثمرين الأفراد في خضم عملية الرقمنة السريعة للأنشطة المالية، إلى جانب أثر التكنولوجيا المالية على التمويل الأخضر، والشمول المالي في العالم الرقمي، بالإضافة إلى التوعية وتعليم المستثمرين في عصر التحول الرقمي.

كما تطرقت الجلسة أيضاً إلى تعزيز كفاءة الأسواق ونزاهتها، وحوكمة البيانات المالية، وكيفية استفادة التكنولوجيا المالية من التحليلات المتقدمة والبيانات الهامة للوصول إلى رؤى قيمة، مما يتيح اتخاذ قرارات أكثر وعيا، وتقييم المخاطر، والكشف عن عمليات الاحتيال المحتملة.

وتعد اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط، إحدى اللجان الإقليمية الأربع المنشأة من المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية للنظر في المسائل الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

أما لجنة الأسواق النامية والناشئة، فهي تهدف إلى تعزيز تطوير أسواق الأوراق المالية الناشئة وفعاليتها، عن طريق وضع المبادئ والمعايير اللازمة، وتوفير البرامج التدريبية والمساعدة الفنية للأعضاء وتسهيل عملية تبادل المعلومات والموارد التكنولوجية والخبرات.

--(بترا)

و ر/ف ق

02/12/2023 16:43:51