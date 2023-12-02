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ختام ورشة عن دليل حماية الأسرة من العنف

12/2/2023 2:26:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول (بترا)- اختتمت اليوم السبت، فعاليات ورشة نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، لتوعية طلبة الإصلاح والإرشاد الأسري والإعلام الديني في الجامعات، بالدليل الاسترشادي لحماية الأسرة من العنف.
وقال مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس محمد الزعبي، إن الورشة التي نظمت بالتعاون منظمة اليونيسف، تأتي ضمن برنامج تدريبي متكامل حول محتويات الدليل، وإنّ هذه الورشة جاءت تأكيداً على أهمية بث محتويات الدليل بين صفوف الطلبة؛ باعتبارهم حاملي رسالة، وأنهم سيترجمون ما يتعلمونهم على أرض الواقع بعد انخراطهم بميدان العمل.
وأشار إلى عقد تدريبات العاملين في وزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية، ودائرتي قاضي القضاة، والإفتاء العام، بالإضافة لمقدمي الخدمات الإرشادية في مراكز الإرشاد الأسري.
وقال، إنّ هذا الدليل جاء استكمالاً وتأكيداً على دور المجلس في مأسسة منظومة الحماية من العنف، عبر التركيز على وضع آلية وطنية قائمة على نهج تشاركي، لجميع المؤسسات ذات العلاقة بحماية الأسرة.
وجرى خلال الورشة، عرض محتويات الدليل ووثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، التي تحدد أسس تقديم خدمات الوقاية والحماية وآليات التنسيق بين جميع المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف، بما يضمن توفير خدمات متكاملة وشاملة.
--(بترا)
م ها / ن ح/ف ق
02/12/2023 16:01:31

MENAFN02122023000117011021ID1107525749

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