دخول 58 شاحنة مساعدات إلى غزة

دخول 58 شاحنة مساعدات إلى غزة
التاريخ
12/2/2023 2:26:18 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 2 كانون الأول (بترا)- دخلت 58 شاحنة إلى قطاع غزة اليوم السبت، عبر معبر رفح، حسب الهيئة العامة المعابر والحدود في القطاع.
وقالت الهيئة في بيان إن 55 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت غزة عبر معبر رفح، بينما دخلت 3 شاحنات وقود.
--(بترا)
ا ش/ ن ح/ف ق
02/12/2023 15:53:47
MENAFN02122023000117011021ID1107525748
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