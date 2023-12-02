أمنية تطلق خدمة المكالمات الصوتية عبر الواي فاي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الأول (بترا)- أطلقت شركة أمنية، خدمة المكالمات الصوتية عبر الواي فاي .
وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، تتيح الخدمة إمكانية إجراء المكالمات المحلية والدولية عبر الاتصال بأي شبكة واي فاي وتلقيها بوضوح تام، عند ضعف أو انعدام الإشارة الخلوية، من خلال الاتصال بأي شبكة إنترنت لاسلكية "واي فاي ."
وستلعب هذه الخدمة دوراً كبيراً في تعزيز كفاءة الصوت بشكل أفضل عبر حل مشكلة انقطاع الاتصال لضعف التغطية أو انعدامها في بعض المناطق النائية أو المباني السكنية العالية أو الطوابق السفلية.
وقال رئيس الدائرة التجارية في شركة أمنية، خلدون سويدان، "توفر هذه الخدمة فوائد عديدة لمشتركينا، خاصة وأن المكالمات تنتقل بشكل تلقائي وسلس بين شبكة الهاتف النقال وشبكة الواي فاي لضمان حصول الزبون على تجربة اتصال عالية الجودة على الدوام وخاصة في المناطق التي تعاني من ضعف أو انعدام في الإشارات الخلوية."
- - (بترا)
غ ح/ف ق
02/12/2023 15:50:59
MENAFN02122023000117011021ID1107525747
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