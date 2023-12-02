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أمنية تطلق خدمة المكالمات الصوتية عبر الواي فاي

12/2/2023 2:26:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول (بترا)- أطلقت شركة أمنية، خدمة المكالمات الصوتية عبر الواي فاي .
وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، تتيح الخدمة إمكانية إجراء المكالمات المحلية والدولية عبر الاتصال بأي شبكة واي فاي وتلقيها بوضوح تام، عند ضعف أو انعدام الإشارة الخلوية، من خلال الاتصال بأي شبكة إنترنت لاسلكية "واي فاي ."
وستلعب هذه الخدمة دوراً كبيراً في تعزيز كفاءة الصوت بشكل أفضل عبر حل مشكلة انقطاع الاتصال لضعف التغطية أو انعدامها في بعض المناطق النائية أو المباني السكنية العالية أو الطوابق السفلية.
وقال رئيس الدائرة التجارية في شركة أمنية، خلدون سويدان، "توفر هذه الخدمة فوائد عديدة لمشتركينا، خاصة وأن المكالمات تنتقل بشكل تلقائي وسلس بين شبكة الهاتف النقال وشبكة الواي فاي لضمان حصول الزبون على تجربة اتصال عالية الجودة على الدوام وخاصة في المناطق التي تعاني من ضعف أو انعدام في الإشارات الخلوية."
- - (بترا)
غ ح/ف ق
02/12/2023 15:50:59

MENAFN02122023000117011021ID1107525747

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