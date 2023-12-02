صحة غزة: الاحتلال ارتكب عشرات المجازر منذ وقف الهدنة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 2 كانون الأول (بترا)- أكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت منذ توقف الهدنة الإنسانية عشرات المجازر راح ضحيتها 193 شهيدا و652 جريحا.

وقال القدرة في مؤتمر صحفي اليوم، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدئه في 7 الشهر الماضي ارتفعت إلى 15207 شهداء، وإصابة 40652، مبينا أن 70 بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء.

وأشار إلى أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 280 من الكوادر الصحية وجرح المئات، واستهداف 130 مؤسسة صحية وإخراج 20 مستشفى، و46 مركزا صحيا عن الخدمة، وتدمير 55 سيارة إسعاف.

ولفت إلى أن الاحتلال ما زال يعتقل 31 كادرا صحيا من غزة على راسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية ويستجوبهم تحت التعذيب والتنكيل والجوع والعطش.

وأكد أن المستشفيات فقدت قدراتها العلاجية والاستيعابية، وأن الطواقم الطبية تعالج الجرحى والمرضى بإمكانات بسيطة للغاية، فيما يفترش الجرحى الأرض، مشيرا إلى أن الاحتلال يتعمد خنق واستهداف ما تبقى من مستشفيات شمال غزة لإخراجها عن الخدمة وإرغام السكان على النزوح.

إلى ذلك استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلاً في دير البلح وسط قطاع غزة.

--(بترا)

ا ش/ ن ح/ف ق

02/12/2023 15:27:36