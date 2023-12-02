الأشغال تؤكد ضرورة استكمال حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء قبل نهاية العام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول (بترا)- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم السبت، ضرورة استكمال الأعمال الرئيسية في مشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء قبل نهاية العام الحالي.

ودعا أبو السمن خلال جولة في المشروع إلى متابعة الأعمال بشكل يومي، وتزويد الوزارة بتقارير مفصلة عن سيرها، وتفعيل بنود عقد المقاولة لمواجهة أي تقصير.

وأبدى استياءه من تأخر بعض الأعمال عن جدولها الزمني، خصوصا في المرحلة الثالثة من المشروع، الذي بلغت نسبة الإنجاز الكُلية فيه نحو 95 بالمئة.

وشدد أبو السمن على ضرورة استكمال أعمال المشروع الرئيسية نهاية العام الحالي، تمهيدا لتسليمه للمشغل للبدء بالتشغيل التجريبي في الربع الأول من العام المقبل.

ولفت أبو السمن الى أهمية المشروع التنموية والاقتصادية، إضافة إلى اثره الإيجابي في تحسين وتجويد منظومة النقل العام، بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين، مبينا أن الحكومة تعول على هذا المشروع لتحسين خدمات النقل والحد من الازدحامات المرورية.

يذكر أن مشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء مقسّم الى 4 مراحل، بطول إجمالي 20 كيلومترا وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 140 مليون دينار بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان.

وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع حسب الحزم 96 بالمئة في الأولى باستثناء أعمال جسر المسلخ، وفي الثانية 98 بالمئة، وفي الثالثة 87 بالمئة، فيما بلغت بالرابعة 99 بالمئة.

ويشمل المشروع توسيع وإعادة إنشاء طريق يخدم المركبات بثلاثة مسارب في الاتجاهين (كحد أدنى)، ومسربين في المنتصف لخدمة حافلات التردد السريع، إضافة الى إنشاء جسور وأنفاق وجدران استنادية، ومنشآت تصريف مياه أمطار وصرف الصحي، وغيرها.

- -(بترا)

م ح/ف ق

02/12/2023 15:14:49