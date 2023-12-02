استئناف دخول شاحنات مساعدات إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة2 كانون الأول (بترا)- بدأت عملية دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، اليوم السبت، إلى قطاع غزة، إثر توقفها لفترة مؤقتة عقب انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس، وبدء العمليات العسكرية مجددا.

وأفادت مصادر إعلامية بان عشرات الشاحنات تمر من معبر رفح إلى قطاع غزة بعد خضوعها لعمليات التفتيش المعتادة في منفذ العوجة بين مصر وإسرائيل، قبل نقلها إلى القطاع.

على صعيد، آخر أفادت تلك المصادر بوصول 14 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر.

--(بترا)

ن ا/ف ق

02/12/2023 15:05:28