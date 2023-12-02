استئناف دخول شاحنات مساعدات إلى غزة

استئناف دخول شاحنات مساعدات إلى غزة
التاريخ
12/2/2023 2:26:13 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة2 كانون الأول (بترا)- بدأت عملية دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، اليوم السبت، إلى قطاع غزة، إثر توقفها لفترة مؤقتة عقب انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس، وبدء العمليات العسكرية مجددا.
وأفادت مصادر إعلامية بان عشرات الشاحنات تمر من معبر رفح إلى قطاع غزة بعد خضوعها لعمليات التفتيش المعتادة في منفذ العوجة بين مصر وإسرائيل، قبل نقلها إلى القطاع.
على صعيد، آخر أفادت تلك المصادر بوصول 14 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر.
--(بترا)
ن ا/ف ق
02/12/2023 15:05:28
MENAFN02122023000117011021ID1107525744
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.