الملك يلتقي رئيس الوزراء الياباني ويبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الملك ورئيس الوزراء الياباني يدعوان لزيادة واستدامة المساعدات الإنسانية لغزة.

الملك: ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية.

الملك ورئيس الوزراء الياباني: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام.

كيشيدا يؤكد حرص اليابان على التنسيق مع الأردن كشريك أساسي بالمنطقة ودعمه اقتصاديا.

دبي 2 كانون الأول (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم السبت، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأردن واليابان.

ولفت جلالة الملك في لقاء عُقد على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بدبي، إلى حرص المملكة على مواصلة توسيع الشراكة مع اليابان في شتى المجالات، بخاصة الاقتصادية منها.

وأشار جلالته إلى جهود الأردن في التحديث الاقتصادي والتحديات التي يواجهها جراء الأوضاع في المنطقة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الياباني أن الأردن من أهم شركاء اليابان في المنطقة ويلعب دورا أساسيا فيها، مشددا على أهمية الشراكة بين البلدين وضرورة العمل على تعزيزها من خلال التعاون الاقتصادي والسياسي.

وأعرب عن حرص اليابان على التنسيق مع الأردن كشريك أساسي في المنطقة، ومواصلة دعم المملكة اقتصاديا وماليا لما تقوم به من جهود إصلاحية ودور إنساني.

وتناول اللقاء الأوضاع في غزة، إذ أكد الجانبان ضرورة العمل على التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وزيادة واستدامة المساعدات الإنسانية للقطاع وإيصالها بشكل مكثف وسريع.

وجدد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن لأية محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة، وأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتم التأكيد على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقوانين الدولية في هذا الخصوص، حيث أكد الجانبان أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد جلالة الملك أن حل الدولتين أساس السلام في المنطقة وجزء من أمنها الإقليمي، ولا يمكن القبول باستمرار هذه الحرب وانعكاساتها الوخيمة.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

--(بترا)

ن ح/ف ق



02/12/2023 15:12:43