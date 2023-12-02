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الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود

12/2/2023 2:26:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

للصحف فقط... للصحف فقط.
عمان 2 كانون الأول (بترا)- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء.
--(بترا)
ن ح/ف ق
02/12/2023 14:52:25

MENAFN02122023000117011021ID1107525738

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