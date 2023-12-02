الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود

الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود
التاريخ
12/2/2023 2:26:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
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عمان 2 كانون الأول (بترا)- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء.
--(بترا)
ن ح/ف ق
02/12/2023 14:52:25
MENAFN02122023000117011021ID1107525738
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