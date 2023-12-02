إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوب نابلس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 2 كانون الأول (بترا)- أصيب فلسطينيان اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أسفرت عن إصابة شابين بالرصاص، جرى نقلهما الى المستشفى، لتلقي العلاج.

--(بترا)

م . ف/ن ح/ف ق

02/12/2023 14:31:33