إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوب نابلس

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوب نابلس
التاريخ
12/2/2023 2:26:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 2 كانون الأول (بترا)- أصيب فلسطينيان اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أسفرت عن إصابة شابين بالرصاص، جرى نقلهما الى المستشفى، لتلقي العلاج.
--(بترا)
م . ف/ن ح/ف ق
02/12/2023 14:31:33
MENAFN02122023000117011021ID1107525737
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