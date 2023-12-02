مرصد أكيد: تسجيل 18 إشاعة الشهر الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمَّان 2 كانون الأول (بترا)- سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، الشهر الماضي، 18 إشاعة، صدرت وانتشرت بين أفراد المجتمع.
وقال في تقريره الشهري الذي نشره اليوم السَّبت، إن عدد الإشاعات التي جرى نفيها الشهر الماضي ارتفعت إلى 18 إشاعة، مسجّلةً بذلك زيادة بمقدار إشاعتين، مقارنة بالإشاعات خلال تشرين الأول الماضي البالغة 16 إشاعة.
وأضاف أن الإشاعات الأمنية احتلت المرتبة الأولى الشهر الماضي، بـ6 إشاعات بنسبة 33 بالمئة، ثم السياسيّة بـ4 إشاعات بنسبة 22 بالمئة، يليها الصحية 3 إشاعات بنسبة 17 بالمئة، واشترك المجالان الاجتماعي والشأن العام في المرتبة الرابعة، إذ سجّل كل منهما إشاعتين بنسبة 11 بالمئة، فيما جاءت الإشاعات الاقتصادية بإشاعة واحدة بنسبة 6 بالمئة.
وأشار إلى أن 16 إشاعة سجلت الشهر الماضي كان مصدرها داخلي، بنسبة 89 بالمئة من إجمالي الإشاعات، وإن إشاعتين كان مصدرهما خارجية بنسبة 11 بالمئة.
وبين أنّ 15 إشاعة، بنسبة 83 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، و3 إشاعات كان مصدرها وسائل الإعلام بنسبة بلغت 17 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة الشهر الماضي.
وأوضح مرصد أكيد أنَّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النشر إلا في حال التحقّق من مصدر موثوق.
ولفت إلى أنَّ اعتماد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعيّ مصدرا للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة المحتوى من عدمه، يؤدي إلى نشر كثير من الأخبار غير الصَّحيحة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات المضلِّلة والخاطئة.
--(بترا)
ه ع/ ن ح/ف ق
02/12/2023 14:23:33
MENAFN02122023000117011021ID1107525736
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.