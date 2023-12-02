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مرصد أكيد: تسجيل 18 إشاعة الشهر الماضي

12/2/2023 2:26:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمَّان 2 كانون الأول (بترا)- سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، الشهر الماضي، 18 إشاعة، صدرت وانتشرت بين أفراد المجتمع.
وقال في تقريره الشهري الذي نشره اليوم السَّبت، إن عدد الإشاعات التي جرى نفيها الشهر الماضي ارتفعت إلى 18 إشاعة، مسجّلةً بذلك زيادة بمقدار إشاعتين، مقارنة بالإشاعات خلال تشرين الأول الماضي البالغة 16 إشاعة.
وأضاف أن الإشاعات الأمنية احتلت المرتبة الأولى الشهر الماضي، بـ6 إشاعات بنسبة 33 بالمئة، ثم السياسيّة بـ4 إشاعات بنسبة 22 بالمئة، يليها الصحية 3 إشاعات بنسبة 17 بالمئة، واشترك المجالان الاجتماعي والشأن العام في المرتبة الرابعة، إذ سجّل كل منهما إشاعتين بنسبة 11 بالمئة، فيما جاءت الإشاعات الاقتصادية بإشاعة واحدة بنسبة 6 بالمئة.
وأشار إلى أن 16 إشاعة سجلت الشهر الماضي كان مصدرها داخلي، بنسبة 89 بالمئة من إجمالي الإشاعات، وإن إشاعتين كان مصدرهما خارجية بنسبة 11 بالمئة.
وبين أنّ 15 إشاعة، بنسبة 83 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، و3 إشاعات كان مصدرها وسائل الإعلام بنسبة بلغت 17 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة الشهر الماضي.
وأوضح مرصد أكيد أنَّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النشر إلا في حال التحقّق من مصدر موثوق.
ولفت إلى أنَّ اعتماد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعيّ مصدرا للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة المحتوى من عدمه، يؤدي إلى نشر كثير من الأخبار غير الصَّحيحة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات المضلِّلة والخاطئة.
--(بترا)
ه ع/ ن ح/ف ق
02/12/2023 14:23:33

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