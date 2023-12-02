41.9 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الأول (بترا)-بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 41.90 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 40.20 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 49.10 و 37.40 دينار على التوالي.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 293 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 335 دينارا.
ولفت علان في تصريح لــ (بترا)، إلى وجود بعض العرض على الذهب بالسوق المحلية وصفه بالمتوسط للاستفادة من ارتفاع الاسعار، بينما الطلب "ضعيف" سواء على المصاغ الذهبي أو الليرات والسبائك لغايات الادخار والاستثمار.
وأشار إلى إن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم امس الجمعة عند 2070 دولارا للأونصة الواحدة، مقتربا من الرقم التاريخي الذي سجله مع بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا والبالغ 2080 دولارا.
--(بترا)
س ص/ف ق
02/12/2023 14:17:02
MENAFN02122023000117011021ID1107525735
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