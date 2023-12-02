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41.9 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

12/2/2023 2:26:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول (بترا)-بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 41.90 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 40.20 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 49.10 و 37.40 دينار على التوالي.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 293 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 335 دينارا.
ولفت علان في تصريح لــ (بترا)، إلى وجود بعض العرض على الذهب بالسوق المحلية وصفه بالمتوسط للاستفادة من ارتفاع الاسعار، بينما الطلب "ضعيف" سواء على المصاغ الذهبي أو الليرات والسبائك لغايات الادخار والاستثمار.
وأشار إلى إن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم امس الجمعة عند 2070 دولارا للأونصة الواحدة، مقتربا من الرقم التاريخي الذي سجله مع بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا والبالغ 2080 دولارا.
--(بترا)
س ص/ف ق
02/12/2023 14:17:02

MENAFN02122023000117011021ID1107525735

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