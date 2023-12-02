الهلال الأردني: ما يحدث في غزة انتهاك جسيم للإنسانية والقانون الدولي الإنساني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول (بترا)-صالح الخوالدة- أكد الرئيس العام للهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد مطلق الحديد، أن ما يحدث في غزة هو انتهاك جسيم للإنسانية وللقانون الدولي الإنساني، ويجب على الدول الأعضاء الموقعين على اتفاقيات جنيف إلزام الدولة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني به.

وأضاف خلال ورشة نظمها الهلال الأحمر الأردني اليوم السبت، بعنوان القانون الدولي الإنساني في ظل الظروف الراهنة في قطاع غزة" أن ما نراه اليوم كأن هناك قانونين، أحدهما للقوي وآخر للضعيف.

وقال عندما هددت روسيا بقطع الماء والكهرباء عن أوكرانيا تم اعتبار ذلك فورا من أوروبا والولايات المتحدة، بأنه عمل إرهابي وبمقارنة ما يحدث في غزة من قطع للماء والكهرباء وعدم إيصال الوقود لم نر ردود فعل، وإنما هناك صمت وازدواجية معايير، مضيفا أن العالم مرعوب ولا يريد أن يتحدث بالانتهاكات التي تحدث يوميا في غزة.

وقال إن شعارنا في المنظمات الإنسانية هو أن نكون صوت الضعفاء وان لا نترك محتاجا، ولكن في غزة صوتنا خافت وغير مسموع، وهناك مليونا شخص في غزة متروكون، يواجهون الموت ولا يوجد حتى آليات لنقلهم.

وإن الإنسانية في خطر ويجب إدخال مساقات جديدة وتدريسها في الجامعات ولا بد من إعادة أنسنة الإنسان، ونحن أخوة في الإنسانية ويجب أن تجمعنا وأن لا يكون هناك وحشية بالتعامل مع الإنسان وعدم احترام كرامته، وهذا ما يحصل في غزة.

وفيما يتعلق بادعاء إسرائيل بأن ما تقوم به دفاع عن النفس، قال إن الدفاع عن النفس حسب القانون الدولي الإنساني هو دولة مقابل دولة، لكن ما نراه دولة مقابل فئات في دولة محتلة.

ودعا إلى أنسنة الصحافة وذلك بأن يتم التركيز على الوضع الإنساني، على سبيل المثال أن لا يتم التركيز على عدد الشهداء فقط، إنما يجب التركيز على الأيتام والأرامل الذين تركهم الشهيد وغيرهم، لأن لها تأثير قوي.

وأشاد بمواقف جلالة الملك وولي العهد وجلالة الملكة في دعم الأشقاء في غزة رغم كل التحديات، وإيصال المساعدات وكسر الحصار الجوي .

وأكد أهمية أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بدورها في تحريك دعوى ضد إسرائيل، خاصة وأن هناك منظمات رصدت ووثقت الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

كما أكد ان أزمة غزة عرت العالم تماما وصرنا ننظر للعالم من منظور ثان.

وأشار إلى جاهزية مستشفى الهلال الأحمر الأردني لاستقبال الجرحى والمصابين من الأشقاء في غزة، داعيا إلى أن يكون هناك ضغط دولي لإخراج الجرحى والمصابين لمعالجتهم في الدول المجاورة وتوقف إسرائيل عن عنجهيتها.

وبين أهمية دور الصحافة في فضح ما يجري، مشيرا إلى تغير الرأي العالمي تجاه ما يجري في غزة بسبب نقل الأحداث لهم، حيث أصبح 95 بالمئة متعاطفين مع غزة .

وقال إن الأمور لا تحل بإرسال المساعدات ولكن يجب أن يكون هناك حل سياسي.

--(بترا)

ص خ/أ م/ف ق

02/12/2023 14:03:07