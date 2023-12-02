الاحتلال ومستوطنوه يرتكبون 215 اعتداء ضد التجمعات البدوية خلال الشهر الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 2 كانون الأول (بترا) - قالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين، إن الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتطرفين ارتكبوا خلال شهر تشرين الثاني الماضي، 215 اعتداء ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية.

وبحسب المنظمة، تلخصت هذه الانتهاكات في اعتداءات جسدية مباشرة على المواطنين، وهدم مساكن وتجريف أراض، واقتلاع وإتلاف مزروعات، والاستيلاء على ممتلكات، وإقامة بؤر استيطانية جديدة، وإصابات جسدية، وإخطارات بهدم مساكن المواطنين، ونصب الكمائن ليلا لإرهاب المواطنين، ومنع الرعاة من دخول المراعي المجاورة لهم.

وأوضحت البيدر في تقريرها الشهري الصادر اليوم السبت، أن محافظة الخليل سجلت الرقم الأعلى في الاعتداءات من قبل الاحتلال ومستوطنيه، وذلك بـواقع 48 عملية اعتداء، ثم محافظة أريحا والأغوار الشمالية، ثم المحافظات الأخرى.

وقال المشرف العام للمنظمة حسن مليحات، إن شهر تشرين الثاني شهد مجازر من الهدم وسياسة التطهير العرقي وإرهاب المستوطنين ضد التجمعات البدوية، حيث يعتبر الأكثر عنفا، وسجلت البيدر أعلى إحصائية للانتهاكات خلال العام 2023، ومارست خلاله سلطات الاحتلال والمستوطنون هجمات إرهابية كبيرة ضد التجمعات البدوية، تمثل انعكاسا واضحا لسياسة التطهير العرقي.

وأوضح أن سلطات الاحتلال والمستوطنين يستغلون ظروف الحرب على غزة لممارسة أكبر عملية تهجير جماعي ضد التجمعات البدوية، وكان من أبرز تلك الهجمات ممارسة سياسة الترحيل الجماعي القسري للبدو، وهجمات إرهابية شنتها عصابات المستوطنين على عرب الكعابنة في المعرجات، حيث تم إطلاق الرصاص ضدهم وسرقة بعض مواشيهم، وتفتيش منازلهم.

وطالب مليحات، بتوفير الحماية للتجمعات البدوية التي تخوض صراعا مفتوحا مع الاحتلال ومستوطنيه، ودعم التجمعات البدوية في ظل اشتداد الهجمة الاستيطانية ضدهم، مشددا على أن حكومة الاحتلال عازمة على هدم وترحيل البدو قسريا، بهدف اقتلاعهم وإزالتهم، وهي بمثابة حرب مفتوحة ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

02/12/2023 13:26:11