الاحتلال يصادر خمسة دونمات من أراضي حوارة جنوب نابلس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 2 كانون الأول (بترا) - قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، وضع اليد ومصادرة 5 دونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.
وقال رئيس بلدية حوارة معين ضميدي، في بيان، إن سلطات الاحتلال سلمت قرارا يقضي بوضع اليد "لأغراض عسكرية" حسب الادعاءات، على 5000 متر من أراضي المنطقة الشرقية من البلدة.
وأضاف، أن البلدة تعاني من حصار مشدد ومنع الحركة منذ شهرين، إضافة إلى الاستيلاء على الأراضي لصالح المشاريع الاستيطانية التوسعية الإسرائيلية.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
02/12/2023 13:20:19
MENAFN02122023000117011021ID1107525732
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