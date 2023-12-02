الاحتلال يصادر خمسة دونمات من أراضي حوارة جنوب نابلس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 2 كانون الأول (بترا) - قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، وضع اليد ومصادرة 5 دونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقال رئيس بلدية حوارة معين ضميدي، في بيان، إن سلطات الاحتلال سلمت قرارا يقضي بوضع اليد "لأغراض عسكرية" حسب الادعاءات، على 5000 متر من أراضي المنطقة الشرقية من البلدة.

وأضاف، أن البلدة تعاني من حصار مشدد ومنع الحركة منذ شهرين، إضافة إلى الاستيلاء على الأراضي لصالح المشاريع الاستيطانية التوسعية الإسرائيلية.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

02/12/2023 13:20:19

