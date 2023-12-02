استشهاد 67 صحفيا فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 2 كانون الأول (بترا) - أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن استشهاد 67 صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وأوضحت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان صحفي صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة، اليوم السبت، أنه باستشهاد الزملاء الثلاثة دكتور الإعلام في جامعات غزة أدهم حسونة والمصور الصحفي عبد الله درويش والمصور منتصر الصواف، وصل عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة إلى 67 زميلا وزميلة منذ بداية العدوان.

وأوضح رئيس لجنة الحريات محمد اللحام أن صعوبة الرصد والتوثيق لا تزال عائقا كبيرا بسبب استمرارية وكثافة العدوان الإسرائيلي، حيث أشارت بعض الجهات مثلا لوجود الصحفية آلاء الحسنات على قيد الحياة بينما لم يتسن للجنة الحريات التأكد من ذلك، وسبق ان أثير الجدل حول استشهاد الزميلة سلام ميمة بين نفي وتأكيد استمر لأيام إلى أن تم تأكيد خبر استشهادها.

وأضاف اللحام أن هناك صحفيين هما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد لم يتأكد مصيرهما حتى اللحظة، وذلك منذ انقطاع الاتصال بهما منذ اليوم الأول للعدوان على غزة.

-- (بترا)

م . ف/ب ط

02/12/2023 13:04:45