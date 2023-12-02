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استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

12/2/2023 2:26:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 2 كانون الأول (بترا) - استشهد فتى فلسطيني، اليوم السبت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية في التاسع من تشرين الأول الماضي.
وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، في بيان، باستشهاد الفتى شريف احمد الشاعر (16 عاما) من الجلمة شمال شرق جنين، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الفخذ والبطن.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
02/12/2023 12:49:26

MENAFN02122023000117011021ID1107525730

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