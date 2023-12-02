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تراجع أسعار النفط لأكثر من 2 %

12/2/2023 2:25:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول (بترا) - تراجعت أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة في تعاملات أمس الجمعة عند التسوية، عقب أسبوع تداول متقلب، حيث تراقب السوق بقلق أحدث جولة من تخفيضات إنتاج "أوبك+" وتباطؤ نشاط التصنيع العالمي.
وبحسب شبكة (سي أن بي سي) الاقتصادية، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر شباط 1.98 دولار أو 2.45 بالمئة إلى 78.88 دولار للبرميل عند التسوية، في أول يوم تكون فيه عقود شباط عقود أقرب شهر استحقاق.
وسجلت الأسعار خسائر أسبوعية للمرة السادسة على التوالي، بعد أن انخفض برنت خلال الأسبوع بنحو 2.1 بالمئة، بينما سجل غرب تكساس الوسيط هبوطا أكبر من 1.9 بالمئة.
واتفقت الدول المنتجة للنفط في تحالف "أوبك+" الخميس الماضي، على خفض الإنتاج العالمي للنفط في السوق العالمية نحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل، بما في ذلك تمديد تخفيضات طوعية حالية من السعودية وروسيا بواقع 1.3 مليون برميل يوميا.
ويركز تحالف "أوبك+"، الذي يضخ أكثر من 40 بالمئة من النفط العالمي، على خفض الإنتاج مع تراجع الأسعار من نحو 98 دولارا للبرميل في أواخر أيلول، وسط مخاوف إزاء ضعف النمو الاقتصادي في 2024.
-- (بترا)
رصد/ي ف/أ م/ب ط
02/12/2023 12:33:57

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