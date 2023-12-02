تراجع أسعار النفط لأكثر من 2 %

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الأول (بترا) - تراجعت أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة في تعاملات أمس الجمعة عند التسوية، عقب أسبوع تداول متقلب، حيث تراقب السوق بقلق أحدث جولة من تخفيضات إنتاج "أوبك+" وتباطؤ نشاط التصنيع العالمي.
وبحسب شبكة (سي أن بي سي) الاقتصادية، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر شباط 1.98 دولار أو 2.45 بالمئة إلى 78.88 دولار للبرميل عند التسوية، في أول يوم تكون فيه عقود شباط عقود أقرب شهر استحقاق.
وسجلت الأسعار خسائر أسبوعية للمرة السادسة على التوالي، بعد أن انخفض برنت خلال الأسبوع بنحو 2.1 بالمئة، بينما سجل غرب تكساس الوسيط هبوطا أكبر من 1.9 بالمئة.
واتفقت الدول المنتجة للنفط في تحالف "أوبك+" الخميس الماضي، على خفض الإنتاج العالمي للنفط في السوق العالمية نحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل، بما في ذلك تمديد تخفيضات طوعية حالية من السعودية وروسيا بواقع 1.3 مليون برميل يوميا.
ويركز تحالف "أوبك+"، الذي يضخ أكثر من 40 بالمئة من النفط العالمي، على خفض الإنتاج مع تراجع الأسعار من نحو 98 دولارا للبرميل في أواخر أيلول، وسط مخاوف إزاء ضعف النمو الاقتصادي في 2024.
-- (بترا)
رصد/ي ف/أ م/ب ط
02/12/2023 12:33:57
MENAFN02122023000117011021ID1107525729
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