عجلون: حملة للتبرع بالدم دعما لقطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 2 كانون الأول (بترا) - نظم نادي المتقاعدين العسكريين في محافظة عجلون، اليوم السبت، بالتعاون مع مستشفى هيا العسكري، في المختبر الرئيسي للمستشفى حملة تبرع بالدم، دعما للأهل في قطاع غزة، بحضور عدد من المتقاعدين.

وقال رئيس النادي العقيد الركن المتقاعد حبيب مقطش، إن هذه المبادرة تأتي كوقفة إنسانية متواضعة من قبل المتقاعدين العسكريين في المحافظة، مع الأهل في غزة، واستجابة للمواقف المشرفة والكبيرة لجلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تجاه أهلنا في فلسطين عامة وقطاع غزه بشكل خاص.

وأشار إلى أن الحملة جاءت متزامنة مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي كان في 29 تشرين الثاني الماضي، مثمنا تعاون إدارة المستشفى مع النادي، لتنفيذ الحملة.

-- (بترا)

ع . ف/أ م/ب ط

02/12/2023 12:17:32