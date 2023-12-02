نجوم المسرح العربى والأفريقى فى افتتاح أيام قرطاج المسرحية وإلهام شاهين تظهر بالشال الفلسطيني

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- Youm7) توافد نجوم المسرح العربي والأفريقي على المسرح البلدي قبيل افتتاح الدورة الـ24 لـ أيام قرطاج المسرحية ، وظهرت النجمة المصرية إلهام شاهين بالشال الفلسطيني، ويتواجد في الافتتاح المخرج الكبير خالد جلال والفنان محسن منصور، والفنان العالمي الأمريكي سكوت تورست، والسينوغراف الأمريكي روبرت ولسن، والفنان مازن الغرباوي، ونقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي.
وقبل الافتتاح بدأ بشارع الحبيب بورقيبة عرض إسباني راقص أمام سلالم المسرح البلدي بعنوان (النهاية)، وسيشهد الافتتاح تكريم عدد من نجوم المسرح من مختلف دول العالم.
يشارك في الدورة الرابعة والعشرين، أكثر من 60 عرضًا من 28 بلدًا من مختلف القارات في انتظار عشاق المسرح في مختلف أقسام المهرجان التي تتوزع كما يلي: المسابقة الرسمية (11 عرضًا) والعروض الموازية (24 عرضًا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).
افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية
افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية
افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية
افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية
افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية
افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية
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