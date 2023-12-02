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نجوم المسرح العربى والأفريقى فى افتتاح أيام قرطاج المسرحية وإلهام شاهين تظهر بالشال الفلسطيني

12/2/2023 2:25:04 PM
(MENAFN- Youm7) توافد نجوم المسرح العربي والأفريقي على المسرح البلدي قبيل افتتاح الدورة الـ24 لـ أيام قرطاج المسرحية ، وظهرت النجمة المصرية إلهام شاهين بالشال الفلسطيني، ويتواجد في الافتتاح المخرج الكبير خالد جلال والفنان محسن منصور، والفنان العالمي الأمريكي سكوت تورست، والسينوغراف الأمريكي روبرت ولسن، والفنان مازن الغرباوي، ونقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي.

وقبل الافتتاح بدأ بشارع الحبيب بورقيبة عرض إسباني راقص أمام سلالم المسرح البلدي بعنوان (النهاية)، وسيشهد الافتتاح تكريم عدد من نجوم المسرح من مختلف دول العالم.
يشارك في الدورة الرابعة والعشرين، أكثر من 60 عرضًا من 28 بلدًا من مختلف القارات في انتظار عشاق المسرح في مختلف أقسام المهرجان التي تتوزع كما يلي: المسابقة الرسمية (11 عرضًا) والعروض الموازية (24 عرضًا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).


افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية


افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية


افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية


افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية


افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية



افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية








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