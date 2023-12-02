مدير مهرجان أيام قرطاج المسرحية: بالمسرح نحيا وبالفن نقاوم.. فيديو

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- Youm7) خلال كلمته قال الفنان الدكتور معز المرابط مدير مهرجان أيام قرطاج المسرحية، إن هذه الدورة تعد دورة استثنائية، وفلسطين حاضرة بقوة خلال تلك الدورة، ونرفع خلالها شعار "بالمسرح نحيا.. بالفن نقاوم" باعتبار أن المسرح هو فن المقاومة وفن الحياة بامتياز منذ عهد الإغريق إلى اليوم.
يشارك في الدورة الرابعة والعشرين، أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف القارات في انتظار عشاق المسرح في مختلف أقسام المهرجان التي تتوزع كما يلي: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).
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