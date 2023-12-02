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مدير مهرجان أيام قرطاج المسرحية: بالمسرح نحيا وبالفن نقاوم.. فيديو

12/2/2023 2:25:04 PM
(MENAFN- Youm7) خلال كلمته قال الفنان الدكتور معز المرابط مدير مهرجان أيام قرطاج المسرحية، إن هذه الدورة تعد دورة استثنائية، وفلسطين حاضرة بقوة خلال تلك الدورة، ونرفع خلالها شعار "بالمسرح نحيا.. بالفن نقاوم" باعتبار أن المسرح هو فن المقاومة وفن الحياة بامتياز منذ عهد الإغريق إلى اليوم.



يشارك في الدورة الرابعة والعشرين، أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف القارات في انتظار عشاق المسرح في مختلف أقسام المهرجان التي تتوزع كما يلي: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).
















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