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قصائد عن فلسطين لمحمود درويش وحيدر الغزالى فى افتتاح أيام قرطاج المسرحية

12/2/2023 2:25:02 PM
(MENAFN- Youm7) خلال مراسم افتتاح الدورة الرابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية خصصت إدارة المهرجان فقرة إلقاء قصائد عن فلسطين والمقاومة للشاعرين: محمود درويش وحيدر الغزالي، وقام بإلقاء القصائد الفنانة اللبنانية حنان الحاج علي التي ألقت قصيدة حيدر الغزالي (هنا غزة)، وألقى الفنان التونسي رؤوف بن عمر قصيدة (أيها المارون بين الكلمات العابرة) لمحمود درويش، ونالت تلك القصائد تصفيق الحضور بكلماتها المؤثرة القوية المعبرة عن مضمون القضية الفلسطينية.

الدورة الرابعة والعشرين من أيام قرطاج المسرحية يسارك بها، أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف القارات في انتظار عشاق المسرح في مختلف أقسام المهرجان التي تتوزع كما يلي: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).
جدير بالذكر أن محور برنامج مسرح العالم يشمل عدة عروض منها: "بلا عنوان" من إيطاليا، "أفريكان بارتي منبلا" إسبانيا، "هذه سلام" فنزويلا، "كلاش ديجيتال" سويسرا، "ما زالت في طنجة" و"أنا ممنوع من السفر" النمسا، "بلا دولة" البرازيل، "المدينة العالمية" إيطاليا، "دراكولا" النرويج، "الدب" روسيا، وعروض أخرى من مختلف أنحاء العالم.



قصائد شعرية عن فلسطين لمحمود درويش وحيدر الغزالي في افتتاح ايام قرطاج المسرحية


قصائد شعرية عن فلسطين لمحمود درويش وحيدر الغزالي في افتتاح ايام قرطاج المسرحية


قصائد شعرية عن فلسطين لمحمود درويش وحيدر الغزالي في افتتاح ايام قرطاج المسرحية




قصائد شعرية عن فلسطين لمحمود درويش وحيدر الغزالي في افتتاح ايام قرطاج المسرحية



قصائد شعرية عن فلسطين لمحمود درويش وحيدر الغزالي في افتتاح ايام قرطاج المسرحية








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