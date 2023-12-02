لقطات من بروفة فرقة الموسيقى العربية قبل حفل ذكرى فايزة أحمد غدًا

MENAFN - Youm7) انتهت فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو د. محمد الموجى من إجراء البروفة النهائية داخل إحدى قاعات دار الأوبرا استعدادًا لحفل الغد الذى يقامبمناسبة ذكرى ميلاد فايزة أحمد، وذلكاستمرارًا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والهادفة الى الاحتفاء برموز الموسيقى والغناء على أن يقام الحفل الساعة الـ8 مساء الأحد 3 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

























هذا ويتضمن البرنامج فاصلاً لنخبة مختارة من أعمال المطربة الراحلة التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء، اما الفاصل الثانى يضم مجموعة من الروائع الغنائية الشهيرة.. أداء أنغام مصطفى، نهى حافظ، حنان عصام، رضوى سعيد، أحمد محسن، أحمد صبرى، محيى صلاح، مازن دراز.

وتعد فايزة أحمد أحد أهم أعلام الغناء العربى ولقبت بـ كروان الشرق، ولدت فى ديسمبر عام 1934 في صيدا بلبنان وقررت احتراف الغناء فى عمر 11 عاما، تقدمت للإذاعة اللبنانية ونجحت واعتمدت كمطربة وأدت بعض الأعمال ثم تقدمت للإذاعة المصرية والتقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكلا خطا غنائيا يميزها عن غيرها من خلال عدة أغاني أحدثت ضجة فنية ، لحن لها أيضا كل من كمال الطويل، محمود الشريف ، محمد الموجى، محمد عبد الوهاب، محمد سلطان ورياض السنباطى ثم التقى بها بليغ حمدي وقدم لها عدة أغانى بعدها اتجهت للتمثيل السينمائى وشاركت في ستة أفلام منها أنا وبناتي ومنتهى الفرح، رحلت عن عالمنا في 24 سبتمبر عام 1983.