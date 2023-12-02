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أيام قرطاج المسرحية يكرم قامات مسرحية من أنحاء العالم فى افتتاح دورته الـ24

12/2/2023 2:24:53 PM
(MENAFN- Youm7) كرم مهرجان أيام قرطاج المسرحية، برئاسة الدكتور معز مرابط، خلال افتتاحه قامات مسرحية من مختلف أنحاء العالم، وشارك في تسليم دروع التكريم الفنانة التونسية نصاف بن حفصية، ومن المكرمين: الفنان التونسي عبد الرؤوف الباسطي والممثلة التونسية ناجية الورغي والإعلامية المصرية د. هالة سرحان،
والثنائي اللبناني روجيه عساف وحنان الحاج علي (مسرح دوار الشمس بيروت) وكذلك الثنائي الإيراني أمين زندكاني وإلهام إينالي حميدي، إلى جانب الفنان العرائسي المالي "يايا كوليبالي" تذكرت أيام قرطاج المسرحية الأسماء التي فقدها المشهد الثقافي التونسي على غرار منصف شرف الدين ومحمد كدوس وريم الحمروني والأسعد محواشي.

الدورة الرابعة والعشرين من أيام قرطاج المسرحية يشارك بها، أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف القارات في انتظار عشاق المسرح في مختلف أقسام المهرجان التي تتوزع كما يلي: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).
جدير بالذكر أن محور برنامج مسرح العالم يشمل عدة عروض منها: "بلا عنوان" من إيطاليا، "أفريكان بارتي منبلا" إسبانيا، "هذه سلام" فنزويلا، "كلاش ديجيتال" سويسرا، "ما زالت في طنجة" و"أنا ممنوع من السفر" النمسا، "بلا دولة" البرازيل، "المدينة العالمية" إيطاليا، "دراكولا" النرويج، "الدب" روسيا، وعروض أخرى من مختلف أنحاء العالم.



أيام قرطاج المسرحية يكرم قامات مسرحية من مختلف أنحاء العالم في افتتاح دورته الـ 24


أيام قرطاج المسرحية يكرم قامات مسرحية من مختلف أنحاء العالم في افتتاح دورته الـ 24


أيام قرطاج المسرحية يكرم قامات مسرحية من مختلف أنحاء العالم في افتتاح دورته الـ 24


أيام قرطاج المسرحية يكرم قامات مسرحية من مختلف أنحاء العالم في افتتاح دورته الـ 24


أيام قرطاج المسرحية يكرم قامات مسرحية من مختلف أنحاء العالم في افتتاح دورته الـ 24


أيام قرطاج المسرحية يكرم قامات مسرحية من مختلف أنحاء العالم في افتتاح دورته الـ 24


أيام قرطاج المسرحية يكرم قامات مسرحية من مختلف أنحاء العالم في افتتاح دورته الـ 24


أيام قرطاج المسرحية يكرم قامات مسرحية من مختلف أنحاء العالم في افتتاح دورته الـ 24


أيام قرطاج المسرحية يكرم قامات مسرحية من مختلف أنحاء العالم في افتتاح دورته الـ 24








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