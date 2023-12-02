أيام قرطاج المسرحية يكرم قامات مسرحية من أنحاء العالم فى افتتاح دورته الـ24

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- Youm7) كرم مهرجان أيام قرطاج المسرحية، برئاسة الدكتور معز مرابط، خلال افتتاحه قامات مسرحية من مختلف أنحاء العالم، وشارك في تسليم دروع التكريم الفنانة التونسية نصاف بن حفصية، ومن المكرمين: الفنان التونسي عبد الرؤوف الباسطي والممثلة التونسية ناجية الورغي والإعلامية المصرية د. هالة سرحان،
والثنائي اللبناني روجيه عساف وحنان الحاج علي (مسرح دوار الشمس بيروت) وكذلك الثنائي الإيراني أمين زندكاني وإلهام إينالي حميدي، إلى جانب الفنان العرائسي المالي "يايا كوليبالي" تذكرت أيام قرطاج المسرحية الأسماء التي فقدها المشهد الثقافي التونسي على غرار منصف شرف الدين ومحمد كدوس وريم الحمروني والأسعد محواشي.
الدورة الرابعة والعشرين من أيام قرطاج المسرحية يشارك بها، أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف القارات في انتظار عشاق المسرح في مختلف أقسام المهرجان التي تتوزع كما يلي: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).
جدير بالذكر أن محور برنامج مسرح العالم يشمل عدة عروض منها: "بلا عنوان" من إيطاليا، "أفريكان بارتي منبلا" إسبانيا، "هذه سلام" فنزويلا، "كلاش ديجيتال" سويسرا، "ما زالت في طنجة" و"أنا ممنوع من السفر" النمسا، "بلا دولة" البرازيل، "المدينة العالمية" إيطاليا، "دراكولا" النرويج، "الدب" روسيا، وعروض أخرى من مختلف أنحاء العالم.
أيام قرطاج المسرحية يكرم قامات مسرحية من مختلف أنحاء العالم في افتتاح دورته الـ 24
أيام قرطاج المسرحية يكرم قامات مسرحية من مختلف أنحاء العالم في افتتاح دورته الـ 24
أيام قرطاج المسرحية يكرم قامات مسرحية من مختلف أنحاء العالم في افتتاح دورته الـ 24
أيام قرطاج المسرحية يكرم قامات مسرحية من مختلف أنحاء العالم في افتتاح دورته الـ 24
أيام قرطاج المسرحية يكرم قامات مسرحية من مختلف أنحاء العالم في افتتاح دورته الـ 24
أيام قرطاج المسرحية يكرم قامات مسرحية من مختلف أنحاء العالم في افتتاح دورته الـ 24
أيام قرطاج المسرحية يكرم قامات مسرحية من مختلف أنحاء العالم في افتتاح دورته الـ 24
أيام قرطاج المسرحية يكرم قامات مسرحية من مختلف أنحاء العالم في افتتاح دورته الـ 24
أيام قرطاج المسرحية يكرم قامات مسرحية من مختلف أنحاء العالم في افتتاح دورته الـ 24
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