النباتات الخضراء واللوحات الفنية.. أبرز اتجاهات ديكور غرف النوم لعام 2024

(MENAFN
- Youm7) تختلف اتجاهات الديكور من موسم لآخر، لذلك يحرص من يرغب في تجديد منزله بالإطلاع على كل ماهو جديد وفى نفس الوقت يتوافق مع ذوقه الشخصى، ولهذا نستعرض قى هذا التقرير، أبرز اتجاهات ديكور غرف النوم المتوقع انتشارها في عام 2024، وفقاً لما ذكره موقع "insider".
أبرز اتجاهات ديكور غرف النوم لعام 2024 إضافة النباتات
إضافة النباتات الخضراء داخل غرف النوم من أبرز اتجاهات الديكور المتوقع انتشارها في العام المقبل، حيث تساعد على الشعور بالاسترخاء والهدوء وتعيد شحن طاقة الشخص.
إضافة نباتات قطع ديكور من المواد الطبيعية
يتوقع خبراء الديكور أيضاً انتشار قطع مصممة من مواد طبيعية مثل الخشب، في عام 2024، وكذلك الأقمشة المنسوجة والتي تضيف لمسة جمالية داخل غرف النوم.
ديكورات من مواد طبيعية ورق حائط
متوقع أيضًا انتشار ورق الحائط في غرف النوم ولكن بأنماط أكثر زخرفة، والتي تضيف لمسة جمالية داخل غرف النوم، وذلك بدلاً من طلاء الجدران.
ورق حائط لوحات فنية
واللوحات الفنية المحلية من قطع الديكور المتوقع انتشارها في غرف النوم، والتي تضيف لمسة جمالية داخل غرف النوم، كما تعبر عن الطبيعة أو خيال الفنان وغيرها من اللوحات المميزة والتي يتوافق ألوانها مع ألوان قطع ديكور غرفة النوم.
لوحة فنية أجهزة تكنولوجية ذكية
ومع التقدم في التكنولوجيا الذكية، فمن البديهي توقع دمج هذا الاتجاه أيضًا في غرف النوم، خلال العام المقبل، حيث من المتوقع إضافة أجهزة تساعد على التحكم في الإضاءة وهواء الغرفة وغيرها من الأجهزة التكنولوجية التي تساعد على الشعور بالراحة والرفاهية داخل غرفة النوم.
أجهزة تكنولوجية ذكية أغطية سرير منقوشة
وتعتبر أغطية السرير المنقوشة وكذلك البطانيات من أبرز اتجاهات الديكور المتوقع انتشارها العام المقبل، حيث تضيف لمسة جمالية داخل الغرفة.
مفارش منقوشة
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