النباتات الخضراء واللوحات الفنية.. أبرز اتجاهات ديكور غرف النوم لعام 2024

MENAFN - Youm7) تختلف اتجاهات الديكور من موسم لآخر، لذلك يحرص من يرغب في تجديد منزله بالإطلاع على كل ماهو جديد وفى نفس الوقت يتوافق مع ذوقه الشخصى، ولهذا نستعرض قى هذا التقرير، أبرز اتجاهات ديكور غرف النوم المتوقع انتشارها في عام 2024، وفقاً لما ذكره موقع "insider".

أبرز اتجاهات ديكور غرف النوم لعام 2024 إضافة النباتات

إضافة النباتات الخضراء داخل غرف النوم من أبرز اتجاهات الديكور المتوقع انتشارها في العام المقبل، حيث تساعد على الشعور بالاسترخاء والهدوء وتعيد شحن طاقة الشخص.

إضافة نباتات قطع ديكور من المواد الطبيعية

يتوقع خبراء الديكور أيضاً انتشار قطع مصممة من مواد طبيعية مثل الخشب، في عام 2024، وكذلك الأقمشة المنسوجة والتي تضيف لمسة جمالية داخل غرف النوم.

ديكورات من مواد طبيعية ورق حائط

متوقع أيضًا انتشار ورق الحائط في غرف النوم ولكن بأنماط أكثر زخرفة، والتي تضيف لمسة جمالية داخل غرف النوم، وذلك بدلاً من طلاء الجدران.

ورق حائط لوحات فنية

واللوحات الفنية المحلية من قطع الديكور المتوقع انتشارها في غرف النوم، والتي تضيف لمسة جمالية داخل غرف النوم، كما تعبر عن الطبيعة أو خيال الفنان وغيرها من اللوحات المميزة والتي يتوافق ألوانها مع ألوان قطع ديكور غرفة النوم.

لوحة فنية أجهزة تكنولوجية ذكية

ومع التقدم في التكنولوجيا الذكية، فمن البديهي توقع دمج هذا الاتجاه أيضًا في غرف النوم، خلال العام المقبل، حيث من المتوقع إضافة أجهزة تساعد على التحكم في الإضاءة وهواء الغرفة وغيرها من الأجهزة التكنولوجية التي تساعد على الشعور بالراحة والرفاهية داخل غرفة النوم.

أجهزة تكنولوجية ذكية أغطية سرير منقوشة

وتعتبر أغطية السرير المنقوشة وكذلك البطانيات من أبرز اتجاهات الديكور المتوقع انتشارها العام المقبل، حيث تضيف لمسة جمالية داخل الغرفة.

مفارش منقوشة



