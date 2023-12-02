استعدى للشتاء.. اختارى البالطو المناسب ليكِ حسب شكل جسمك

MENAFN - Youm7) من المعروف أن ملابس الشتاء هى الأكثر أناقة وتحرص السيدات دائمًا على اختيار الملابس المناسبة لشكل أجسامهن ويعتبر المعطف من القطع الأساسية فى فصل الشتاء ويجب أن تحتوى خزانتك عليه، وحسب ما ذكره موقع sumissuraيجب أن يتميز المعطف الجيد بثلاثة صفات هما: "الدافئة،الأناقة، الجاذبية"، وعلى حسب جسمك اختارى المعطف المناسب لكٍ.

- جسم الساعة الرملية

إذا كنتٍ تمتلكين جسم الساعة الرملية، تحتاجين إلى معطف مصمم بحزام ليحدد خصرك بشكل رائع، بعض الخيارات الرائعة هي معاطف الصوف الملفوفة بأحزمة .

- جسم الكمثرى

وهنا ابحثى عن الأنماط التي تبرز كتفيك وخصرك وتطيل ساقيك، وضع الطول في الاعتبار أيضًا، و تجنبى الأنماط الأقصر التي تنتهي عند الوركين مباشرةً.

عادة ما يكون طول الركبة رهانًا رائعًا واختاري أنماطًا ذات ياقات مثيرة للإهتمام وطية صدر واسعة، مثل معطف من الصوف مع طية صدر أو ياقة من الفرو متباينة، أو طية صدر متتالية. يمكنك أيضًا اختيار المعاطف ذات الأحزمة لتحديد خصرك. إذا لم تكن الياقات الكبيرة وطيات الصدر هي ما تفضليه.

- جسم مثلث مقلوب

أنتى لا تريدين معطفًا ضخمًا يجعل كتفيك يبدوان أوسع مما هما عليه، خاصة على النقيض من الوركين والساقين النحيفين. ابحثى عن خطوط طويلة وتجنبى طيات الصدر والياقات الكبيرة واختاري المعاطف على شكل حرف A مع الصور الظلية الواسعة التي تعطي وهم الوركين المنحنيين، ويمكنك أيضًا اختيار معطف مفتوح فضفاض

يوفر مساحة كبيرة لذراعيك وأكتافك.

- جسم التفاحة

الجزء الأوسط من جسدك هو أعرض جزء من جسمك، كما أن ساقيك أنحف، وهنا سترغبين في جذب الانتباه بعيدًا عن خصرك، اختارى نمطًا واسعًا يلفت الإنتباه إلى ساقيك، فالمعطف على شكل حرف A رائع يجعل الخصر يبدو أنحف.

- جسم صغير

لديك هيكل صغير وطولك أقل من (160 سم)، تحتاج النساء صغيرات الحجم إلى العثور على الكمية المناسبة من القماش حتى لا تبدو معاطفهن ضخمة جدًا،و تعتبر الملابس الصغيرة هي المثالية للأنماط القصيرة، مثل معطف الطاووس أو الشيرلنج القصير، ومع ذلك، فإن الأنماط الأطول مثل المعاطف الصوفية الكلاسيكية والمعاطف الواقية من الغبار يمكن أن تكون في الواقع جذابة جدًا للنساء صغيرات الحجم طالما أنها مصممة جيدًا وبقصات أنحف. يخلق الخط الطويل وهم الإرتفاع. وتعتبر المعاطف ذات الأحزمة رائعة أيضًا، حيث أن الخصر المحدد بوضوح يعني الأرجل الطويلة.

- طويلة القامة

النساء طويلات القامة محظوظات لديهن الارتفاع الذي يمكنهن من الحصول على أشكال أكثر ضخامة ولا يتعين عليهن أن يكونوا على دراية بالحواف. يمكنهن ارتداء أنماط صعبة بالنسبة للعديد من أشكال الجسم الأخرى إذا كنتِ تبحثين عن نمط أكثر أنوثة، يمكنك اختيار معطف مخصص بحاشية واسعة تحدد خصرك وتخلق الجزء السفلي منحنيًا، مثل معطف الأميرة أو المعطف المتأرجح .