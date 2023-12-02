استعدى للشتاء.. اختارى البالطو المناسب ليكِ حسب شكل جسمك

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- Youm7) من المعروف أن ملابس الشتاء هى الأكثر أناقة وتحرص السيدات دائمًا على اختيار الملابس المناسبة لشكل أجسامهن ويعتبر المعطف من القطع الأساسية فى فصل الشتاء ويجب أن تحتوى خزانتك عليه، وحسب ما ذكره موقع sumissura
يجب أن يتميز المعطف الجيد بثلاثة صفات هما: "الدافئة،الأناقة، الجاذبية"، وعلى حسب جسمك اختارى المعطف المناسب لكٍ.
- جسم الساعة الرملية
إذا كنتٍ تمتلكين جسم الساعة الرملية، تحتاجين إلى معطف مصمم بحزام ليحدد خصرك بشكل رائع، بعض الخيارات الرائعة هي معاطف الصوف الملفوفة بأحزمة .
- جسم الكمثرى
وهنا ابحثى عن الأنماط التي تبرز كتفيك وخصرك وتطيل ساقيك، وضع الطول في الاعتبار أيضًا، و تجنبى الأنماط الأقصر التي تنتهي عند الوركين مباشرةً.
عادة ما يكون طول الركبة رهانًا رائعًا واختاري أنماطًا ذات ياقات مثيرة للإهتمام وطية صدر واسعة، مثل معطف من الصوف مع طية صدر أو ياقة من الفرو متباينة، أو طية صدر متتالية. يمكنك أيضًا اختيار المعاطف ذات الأحزمة لتحديد خصرك. إذا لم تكن الياقات الكبيرة وطيات الصدر هي ما تفضليه.
- جسم مثلث مقلوب
أنتى لا تريدين معطفًا ضخمًا يجعل كتفيك يبدوان أوسع مما هما عليه، خاصة على النقيض من الوركين والساقين النحيفين. ابحثى عن خطوط طويلة وتجنبى طيات الصدر والياقات الكبيرة واختاري المعاطف على شكل حرف A مع الصور الظلية الواسعة التي تعطي وهم الوركين المنحنيين، ويمكنك أيضًا اختيار معطف مفتوح فضفاض
يوفر مساحة كبيرة لذراعيك وأكتافك.
- جسم التفاحة
الجزء الأوسط من جسدك هو أعرض جزء من جسمك، كما أن ساقيك أنحف، وهنا سترغبين في جذب الانتباه بعيدًا عن خصرك، اختارى نمطًا واسعًا يلفت الإنتباه إلى ساقيك، فالمعطف على شكل حرف A رائع يجعل الخصر يبدو أنحف.
- جسم صغير
لديك هيكل صغير وطولك أقل من (160 سم)، تحتاج النساء صغيرات الحجم إلى العثور على الكمية المناسبة من القماش حتى لا تبدو معاطفهن ضخمة جدًا،و تعتبر الملابس الصغيرة هي المثالية للأنماط القصيرة، مثل معطف الطاووس أو الشيرلنج القصير، ومع ذلك، فإن الأنماط الأطول مثل المعاطف الصوفية الكلاسيكية والمعاطف الواقية من الغبار يمكن أن تكون في الواقع جذابة جدًا للنساء صغيرات الحجم طالما أنها مصممة جيدًا وبقصات أنحف. يخلق الخط الطويل وهم الإرتفاع. وتعتبر المعاطف ذات الأحزمة رائعة أيضًا، حيث أن الخصر المحدد بوضوح يعني الأرجل الطويلة.
- طويلة القامة
النساء طويلات القامة محظوظات لديهن الارتفاع الذي يمكنهن من الحصول على أشكال أكثر ضخامة ولا يتعين عليهن أن يكونوا على دراية بالحواف. يمكنهن ارتداء أنماط صعبة بالنسبة للعديد من أشكال الجسم الأخرى إذا كنتِ تبحثين عن نمط أكثر أنوثة، يمكنك اختيار معطف مخصص بحاشية واسعة تحدد خصرك وتخلق الجزء السفلي منحنيًا، مثل معطف الأميرة أو المعطف المتأرجح .
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