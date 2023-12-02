مشروبات تساعد على الشعور بالدفء في الشتاء.. سهلة التحضير ولذيذة

MENAFN - Youm7) يحرص الكثير خلال فترة انخفاض الطقس فى فصلى الخريف والشتاء على تحضير المشروبات الدافئة، لتجعله يشعر بالنشاط والحيوية والدفء، وفى نفس الوقت تمده بالعناصر الغذائية المهمة التى يحتاج إليها، ولهذا نستعرض فى التقرير، أبرز المشروبات الدافئة على طريقة الشيف مي صيام. طريقة عمل الهوت شوكلت: المكونات:

معلقة صغيرة كاكاو خام .

معلقة صغيرة نشا.سكر.قطعة صغيرة شوكولاتة خام أو أي نوع مفضل.كوب لبن كبير.ملعقة لبن بودرة "اختياري ".مارشميلو للتزين.كريمة مخفوقة للتزين .طريقة تحضير الهوت شوكلت حضري إناء مناسب وضعي اللبن والنشا والكاكاو وقطعة الشوكولاتة والسكر واللبن البودرة مع التقليب حتى تذوب المكونات معاً.ثم يرفع على النار مع الاستمرار في التقليب حتي الغليان و إذابة الشوكولاتة.يقدم و يوضع على وجه المشروب مارشيملو وكريمة مخفوقة.طريقة عمل الوايت هوت شوكليت المكونات:

كوب لبن.

شوكولاتة بيضاء .لوز مجروش للتزين.كريمة مخفوقة للتزين.ملعقة صغيرة نشا.سكر.طريقة تحضير الوايت هوت شوكليت

ضعي الشوكولاتة واللبن و السكر و النشا في إناء مع تقليب جميع المكونات على البارد أولاً .

ثم يرفع من على نار مع التقليب المستمر حتى تذوب الشوكولاتة .يقدم المشروب و يوضع على وجهه كريمة مخفوقة و لوز مجروش و صوص كراميل.طريقة عمل الهوت سيدر المكونات

كوب عصير تفاح.

عود قرفة.سكر حسب الرغبة.قرنفل" اختياري" . طريقة تحضير الهوت سيدر

ضعي عصير التفاح على النار مع عود القرفة والقرنفل و يحلي بسكر حسب الرغبة ويترك حتى يغلي، ثم يقدم لأفراد الأسرة .

طريقة عمل الحلبة المطحونة المكونات 2 ملعقة صغيرة من بودرة الحلبة.سكر حسب الرغبة.ملعقة كبيرة من السمن.مكسرات وسمسم.طريقة تحضير الحلبة المطحونة

تقليب بودرة الحلبة مع السمن على النار حتي تلين وتختفي البودرة .

ثم ضعي كوب من الماء ويحلي بالسكر.يترك حتي الغليان ويوضع السمسم والمكسرات عليه ويقدم لأفراد الأسرة.مشروب ساخن