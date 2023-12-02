التخطيط: ارتفاع عدد المواطنين المؤمن عليهم صحيا لأكثر من 53 مليون مواطن

MENAFN - Youm7) عملت الدولة المصرية على الارتقاء بصحة المواطنين خلال السنوات الماضية مما أدى إلى ارتفاع عدد المواطنين المؤمن عليهم إلى أكثر من 53 مليون مواطن، وإدراج أكثر من 15 مليون مواطن من فئات جديدة تحت مظلة التأمين الصحى ، وتطوير الخدمات الصحية فى سيناء ومدن القناة، ورفع كفاءة 204 سيارات إسعاف نمطية، وإنشاء المقر الرئيسى لهيئة الإسعاف بمدينة 6 أكتوبر.

وقد شهد القطاع الصحي في مصر خلال السنوات العشر الماضية تطورا ملحوظا سواء من حيث حجم الاستثمارات التي قامت الدولة بضخها أو المبادرات التي تم إطلاقها ونجحت الدولة في إنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

إلى أن خِطّة عام 23/2024 تستهدف تخصيص استثمارات كليّة عامة وخاصة للخدمات الصحيّة تُقدّر بنحو 75 مليار جنيه، بنسبة 4.6% من الاستثمارات الإجماليّة للخِطّة في العام ذاته، وذلك لتنفيذ عديدٍ من الـمُبادرات والـمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية.

كما تضمنت أبرز مشروعات تطوير الخدمات الصحيّة، بخطة عام 23/2024 ،تطوير نحو 68 مُستشفى رعاية علاجيّة قائمة،

و55 وحدة رعاية أوليّة في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل، بجانب تطوير وتجهيز 15 مُستشفى و105 وحدة رعاية أوليّة في إطار برنامج تطوير التجمّعات الحضريّة، ومن الـمُستهدف كذلك دخول تسعة مُستشفيات الخدمة خلال 23/2024 تُضيف نحو 2700 سرير، و22 حضّانة أطفال، و93 غرفة عمليّات، ونحو 100 جهاز غسيل فشل كلوي، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من استكمال 46 مُستشفى تابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان مُنتشرة في مُختلف مُحافظات الجمهوريّة.



