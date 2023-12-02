سفير فنلندا يزور مدرسة ابدأ للعلوم ويشيد بجهود مصر فى تطوير التعليم

استقبل أعضاء المبادرة الوطنية "

ابدأ " بيكا كوسونين، سفير دولة فنلندا فى مصر، والوفد المرافق له، وذلك بمقر مدرسة " ابدأ الوطنية للعلوم التقنية " بمدينة بدر المتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى.

حيث أشاد السفير "كوسونين" بجهود الدولة المصرية فى تطوير التعليم الفنى والتقنى، والتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والإهتمام بالتعليم الفنى والذكاء الاصطناعى لمواكبة التطور العالمى.

وقد ناقش السفير " كوسونين " آليات التعاون المشتركة لتطوير مزيد من المدارس، فى مجالى الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لبحث إمكانية إتاحة عدد من الفرص التدريبية والفرص الوظيفية لخريجى مدارس " ابدأ " بدولة فنلندا.

والجدير بالذكر أن مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر، تُعد من أوائل المدارس التى سيتم اعتمادها من قبل هيئة Omnia الفنلندية.



