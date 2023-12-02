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الكهرباء توضح مميزات الاعتماد على الطاقة الشمسية لترشيد الاستهلاك بالمستشفيات

12/2/2023 2:24:41 PM
(MENAFN- Youm7) وجهت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة عدد من المميزات للاعتماد على الطاقة الشمسية لخفض استهلاك الكهرباء بالمستشفيات، وذلك من خلال إصدار دليل جديد لمساعدة المبانى الحكومية فى ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة للمساهمة فى خفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة الوفر فى استهلاك الوقود فى محطات التوليد، ودعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة، وبصفة خاصة من الإنتاج المحلى بما يساعد فى تنمية الاقتصاد الوطنى ككل.



وأوضحت الوزارة أن من مميزات تركيب محطة طاقة شمسية هو تركيب عداد صافى القياس بالمستشفيات والذى من خلاله يتم حساب الطاقة التي يتم استهالكها من شبكة توزيع الكهرباء Import والطاقة التي يتم تصديرها لشبكة توزيع الكهرباء Export من محطة الطاقة الشمسية، ويتم ترحيل الطاقة الزائدة للشهر المقبل وإن زادت مرة آخرى يتم ترحيلها للشهر الذي يليه وهكذا حتى نهاية شهر يونيو من كل عام ميلادى يتم عمل مقاصة واحتساب إية طاقة زائدة منتجة من المحطه تم تصديرها على شبكة التوزيع وإصدار شيك بنكي بقيمة تلك الطاقة لصالح المستشفى .



وفيما يلي أهم النصائح لخفض استهلاك الكهرباء بالمستشفيات فى أنظمة التهوية والتكييف :



1- المحافظة على الهواء البارد داخل المستشفى



2- تركيب أبواب أوتوماتيكية في مداخل المباني المستخدمة بكثرة لأنها تساعد في الحفاظ على الهواء المكيف بالداخل.



3- التأكد من أن الهواء المكيف لا يعوقه الاثاث أو المعدات.



4- الحفاظ على نظافة المرشحات يضمن ذلك دورانا أفضل للهواء في الفراغ ويقلل من الطاقة المطلوبة لتلبية الطلب على التبريد.



5- تقسيم المنطقة إلى مناطق ذات عناصر تحكم منفصلة للتبريد يمكن أيضًا تقسيم الأنظمة الأخرى مثل الإضاءة بطريقة مماثلة.



6- استخدام التهوية للسيطرة على العدوى أمرا بالغ الأهمية



7- يجب طلب المشورة المهنية قبل إجراء تعديلات على الأنظمة تختلف أنظمة التهوية للمناطق السريرية في المستشفيات عن تلك الموجودة في معظم المباني التجارية في جانب مهم



8- استخدام هواء نقي بالكامل دون إعادة تدوير مما يمكن أن يسبب استهلاك مرتفع جدا للطاقة و يكون تشغيله مكلفا



9- الاستفادة من التهوية الطبيعية التهوية الطبيعية في بعض المناطق داخل المستشفى مما يسمح بتوفير الطاقة.



10- استبدال الهواء الدافئ المتصاعد بهواء بارد من خلال النوافذ أو فتحات التهوية التحقق من عمل منظمات الحرارة.


















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