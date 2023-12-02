نشر ثقافة العمل الإنسانى داخل معرض الكويت الدولى للكتاب.. وختام فعالياته اليوم

MENAFN - Youm7) حرص المنظمونفي النسخة الـ 46 من معرض الكويت الدولى للكتاب، والتى تختتم اليوم السبت، على إتاحة الفرصة أمام زوار المعرض لاقتناء عشرات المؤلفات والمطبوعات التي توثق لتاريخ العمل الإنساني على أرض الكويت.

مركز توثيق العمل الإنساني

وتحقق ذلك من خلال الجناح الخاص لمركز الكويتي لتوثيق العمل الإنساني (فنار)، وهو مركز يقدم عشرات الإصدارات التي تعمل على توثيق كافة أوجه العمل الإنسانى والخيرى والتطوعى كويتياً وعربياً ودولياً، وذلك عبر شراكات مع جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، وخاصة في الكويت ومنطقة الخليج العربي.

وقال رئيس المركز الدكتور خالد يوسف الشطي، إن "فنار" يحرص على المشاركة فى معارض الكتب من أجل نشر ثقافة العمل الإنسانى، ونقل تجارب الأجداد والآباء فى مجال العمل الخيرى والتطوعى للأجيال الجديدة، لافتاً إلى أن الكويت لديها تاريخ حافل فى مجال العمل الإنسانى يمتد لأكثر من 400 عام.

وأكد على إقبال رواد معرض الكويت للكتاب على اقتناء المؤلفات التي تدور في فلك العمل الإنساني، وكذلك تفاعلهم من نشرات المركز وإصداراته التي توثق اهتمام الكويت بالقضية الفلسطينية، وما قدمه الكويتيون للقضية الفلسطينية على مدار عقود مضت وحتى اليوم، ومن بينها كتاب " فلسطين في عيون الكويت " الذي يوثق فيه جهود دولة الكويت في دعم القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور عام 1917م وحتى الآن، وقد خصص فنار جزء من ريع الكتاب لدعم إغاثة غزة.

خلال فعاليات اليوم الأخير للمعرض

وتضمنت قائمة إصدارات المركز بجانب مجلته الدورية "فنار"، التي عرضت بجناحه في معرض الكويت للكتاب، مجموعة من الكتب بينها: "حكام الكويت: مآثر خيرية وإنسانية"، "العمل التطوعي الكويتي في أربعة قرون"، "الأعمال الخيرية الكويتية قديما في المناسبات الموسمية"، "الأعمال الخيرية الكويتية في موسم الحج"، "من أوائل المؤسسات التطوعية والخيرية الكويتية: 1911 – 1961"، "مدرسة السعادة للأيتام ومؤسسها شملان بن علي آل سيف"، "الجودة الإدارية في المؤسسات الخيرية الكويتية"، "مبرة خير الكويت: مسيرة من الخير والعطاء"، "سُقيا الماء.. وجهود أبناء الكويت التطوعية قديماً وحديثاً"، "العمل التطوعي النسائي الكويتي: تاريخ وإنجازات"، "جمعية التكامل لرعاية السجناء: 20 عاما في خدمة السجناء والغارمين وأسرهم"، "ثلث عبدالله علي عبدالوهاب المطوع الخيري"، "الفرق التطوعية في دولة الكويت: نماذج شبابية ملهمة"، "المسؤولية الاجتماعية في دولة الكويت"، "مسيرة جمعية ملتقى الكويت الخيري"، "رؤية استشرافية لمستقبل العمل الخيري الإنساني الكويتي"، "جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية.. عشرة أعوام من العطاء"، و"جهود مبرة العوازم الخيرية في مكافحة جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)"، إضافة إلى إصدارات توثق العمل الخيري الكويتي في فلسطين واليمن وسوريا.