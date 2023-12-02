نشر ثقافة العمل الإنسانى داخل معرض الكويت الدولى للكتاب.. وختام فعالياته اليوم

(MENAFN
- Youm7) حرص المنظمون
في النسخة الـ 46 من معرض الكويت الدولى للكتاب، والتى تختتم اليوم السبت، على إتاحة الفرصة أمام زوار المعرض لاقتناء عشرات المؤلفات والمطبوعات التي توثق لتاريخ العمل الإنساني على أرض الكويت.
مركز توثيق العمل الإنساني
وتحقق ذلك من خلال الجناح الخاص لمركز الكويتي لتوثيق العمل الإنساني (فنار)، وهو مركز يقدم عشرات الإصدارات التي تعمل على توثيق كافة أوجه العمل الإنسانى والخيرى والتطوعى كويتياً وعربياً ودولياً، وذلك عبر شراكات مع جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، وخاصة في الكويت ومنطقة الخليج العربي.
وقال رئيس المركز الدكتور خالد يوسف الشطي، إن "فنار" يحرص على المشاركة فى معارض الكتب من أجل نشر ثقافة العمل الإنسانى، ونقل تجارب الأجداد والآباء فى مجال العمل الخيرى والتطوعى للأجيال الجديدة، لافتاً إلى أن الكويت لديها تاريخ حافل فى مجال العمل الإنسانى يمتد لأكثر من 400 عام.
وأكد على إقبال رواد معرض الكويت للكتاب على اقتناء المؤلفات التي تدور في فلك العمل الإنساني، وكذلك تفاعلهم من نشرات المركز وإصداراته التي توثق اهتمام الكويت بالقضية الفلسطينية، وما قدمه الكويتيون للقضية الفلسطينية على مدار عقود مضت وحتى اليوم، ومن بينها كتاب " فلسطين في عيون الكويت " الذي يوثق فيه جهود دولة الكويت في دعم القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور عام 1917م وحتى الآن، وقد خصص فنار جزء من ريع الكتاب لدعم إغاثة غزة.
خلال فعاليات اليوم الأخير للمعرض
وتضمنت قائمة إصدارات المركز بجانب مجلته الدورية "فنار"، التي عرضت بجناحه في معرض الكويت للكتاب، مجموعة من الكتب بينها: "حكام الكويت: مآثر خيرية وإنسانية"، "العمل التطوعي الكويتي في أربعة قرون"، "الأعمال الخيرية الكويتية قديما في المناسبات الموسمية"، "الأعمال الخيرية الكويتية في موسم الحج"، "من أوائل المؤسسات التطوعية والخيرية الكويتية: 1911 – 1961"، "مدرسة السعادة للأيتام ومؤسسها شملان بن علي آل سيف"، "الجودة الإدارية في المؤسسات الخيرية الكويتية"، "مبرة خير الكويت: مسيرة من الخير والعطاء"، "سُقيا الماء.. وجهود أبناء الكويت التطوعية قديماً وحديثاً"، "العمل التطوعي النسائي الكويتي: تاريخ وإنجازات"، "جمعية التكامل لرعاية السجناء: 20 عاما في خدمة السجناء والغارمين وأسرهم"، "ثلث عبدالله علي عبدالوهاب المطوع الخيري"، "الفرق التطوعية في دولة الكويت: نماذج شبابية ملهمة"، "المسؤولية الاجتماعية في دولة الكويت"، "مسيرة جمعية ملتقى الكويت الخيري"، "رؤية استشرافية لمستقبل العمل الخيري الإنساني الكويتي"، "جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية.. عشرة أعوام من العطاء"، و"جهود مبرة العوازم الخيرية في مكافحة جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)"، إضافة إلى إصدارات توثق العمل الخيري الكويتي في فلسطين واليمن وسوريا.
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