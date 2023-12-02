ماركيز دى ساد قضى حياته بين الجدل والسجن ورحل في مصحة عقلية بأمر نابليون

MENAFN - Youm7) ماركيز دى ساد ، الروائى الفرنسي، كانت أعماله فلسفية وسادية متحررة من كل قوانين النحو الأخلاقى، تستكشف مواضيع وتخيلات بشرية دفينة مثيرة للجدل، واليوم تمر ذكرى رحيله، إذ رحل في مثل هذا اليوم 2 ديسمبر عام 1814م.







ولد ماركيز دى ساد فى باريس، في فرنسا يوم 2 يونيو عام 1740 وكان والده دبلوماسياً فى بلاط لويس الخامس عشر أما والدته فكانت وصيفة للأميرة دى كوند، فنشأ دى ساد من نعومة أظافره مع الخدم الذين كانوا يسعون إلى إرضائه وتلبية كل رغباته، إلا أن والده هجر والدته أثناء طفولته فالتجأت والدته إلى الدير لتعيش فيه.

لقد خلد ماركيز دى ساد، اسمه بالعنف والمجون وارتكاب كل الآثام وذهب إلى جعل العنف ضد النساء مذهبا، فقد استأجر النساء ليمارس عليهن أساليب تعذيبه، ونتيجة لذلك قضى حياته في السجن إذ قضى في السجن نحو 32 عاما، وأثناء سنواته فى الباستيل عكف ماركيز على كتابة أهم كتبه وهو كتاب "120 يومًا فى سدوم"، وسدوم هى بلدة قوم لوط عليه السلام، وسجل هذا الكتاب فى مخطوط طوله 12 مترًا، وعرضه 5 بوصات، ويضم 25 ألف كلمة.







رغم كتابات دى ساد التى غاصت فى أقاصى ما يمكن تخيله من أفكار للنفس البشرية إلا أنه وكما تقول الكاتبة كلويه ديليس فى كتابها "دى ساد معاد النظر ومُـلطّفـًا لبنات اليوم"، "كفرد لم ينكح طفلا ولم يدعُ إلى نكاح الأطفال ولم يشجع هذا أبدا.. فهو مثل لويس كارول لم يدع الفتيات للركض وراء أرانب الجانب الآخر من المرآة".



فى إحدى رسائله ذكر دى ساد "نعم، أنا ركبت المعاصى "libertine"، وقد تخّيلت بكتابات كل ما يمكن تخيّله فى هذا المجال، لكننى بالتأكيد لم أفعل كل ما تخيّلته ولن أفعل أبدا. أنا فاجر، لكننى لست مجرما أو قاتلا".

فقد كانت نهاية ماركيز دى ساد فى السجن أيضًا، بعدما سجن فى مصحة "شارنتون"، إلى جانب ضجره بتحقيقات المسئولين الحكوميين لدرجة أن "نابليون" رأى وجوب استمرار عزله فى المصحة، فتدهورت صحته للغاية، حتى مات.





ومن أعماله : " المغوِ" في عام 1792، والفلسفة في المخدع عام 1795، وجوستين أو نوائب الفضيلة التي كتبها في 1799م، و"جرائم الحب في عام 1801م، وغيرهم الكثير.