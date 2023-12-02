مقطوعة الرأس وعناق دام 6 آلاف سنة وتشوه البطن.. مفاجآت حول هياكل عظمية مكتشفة

MENAFN - Youm7) يفجر علماء الحفريات العديد من المفاجآت عقب الانتهاء من الدراسات على الهياكل العظمية التي ظلت مدفونة داخل مقابر تعود لحضارات مختلفة في جميع أنحاء العالم، ولهذا نستعرض عبر السطور المقبلة أبرز ما آلت إليه تلك الدراسات التي تكشف عن طبيعة الحياة داخل الحقبة التي تنتمى إليها تلك الاكتشافات.

دراسة على هياكل عظمية منذ للقرن الـ 15 أكدت أن الكورسية يؤدى للإغماء والتشوه بفرنسا

تم إجراء دراسة على مجموعة من الهياكل العظمية تعود للقرن الـ 15،

في فرنسا، والذى اتضح أنه لسيدة كات ترتدى "الكورسية"، وهو نوع مكمل للزي النسائي أول انتشار له كان في أوروبا، وكان إلزاميًا بالنسبة للنساء الأرستقراطية، كما تم اعتماد الكورسيهات من قبل النساء العاملات، وقد سمح هذا الابتكار التقني بتضييق الخصر بإحكام، حتى يصل أحيانًا إلى 17 بوصة، مما أدى إلى ظهور شكل الساعة الرملية التى اشتهرت خلال القرن التاسع عشر.

غالبًا كانت النساء تربطهن بإحكام شديد بحيث يتم تقييد تنفسهن مما يؤدي إلى الإغماء، كما قد يؤدي الضغط على أعضاء البطن إلى سوء الهضم ومع مرور الوقت يمكن أن تضمر عضلات الظهر في الواقع، أدى الربط الضيق على المدى الطويل إلى تشوه القفص الصدري.

شكل القفص الصدرى بعد ارتداء الكورسيه

حكاية اكتشاف زوجين فى حالة عناق دام 6000 عام

عثرت مجموعة من علماء الآثار بمنطقة فى لومباردي بإيطاليا، على هياكل عظمية لزوجان من

العصر الحجري، فى حالة عناق، وهذا المشهد حسب العلماء أعاد إلى الأذهان مشهد الحكاية المأساوية لروميو وجولييت، وهما عاشقان انتهت حياتهما بنهاية حزينة، وعندما قام علماء الآثار بفحص

الهياكل العظمية توصلوا إلى العديد من النتائج المثيرة للاهتمام، حسب ما ذكر موقع "جريك ريبورت".

لقد هلك الزوجان منذ حوالي 6000 عام خلال العصر الحجري الحديث، وكانت عمليات الدفن المزدوجة في تلك الفترة الزمنية نادرة جدًا بالفعل، لكن تحديد موقع هذين الزوجين جعل الاكتشاف أكثر استثنائية.

دارت التكهنات المحيطة بالزوجين حول النظرية القائلة بأن الرجل، الذي يظهر على اليسار، قد لقي نهاية عنيفة، وأن المرأة قد تم التضحية بها بعد ذلك طقوسًا لمرافقة روحه في الحياة الآخرة، ويبدو أن الملاحظات الأولية تتماشى مع هذه النظرية.

الهياكل العظمية فى حالة عناق

اكتشاف مقبرة جماعية لبقايا رومانية مقطوعة الرأس فى إنجلترا

اكتشف علماء الآثار 40 هيكلاً عظميًا مقطوع الرأس في مقبرة كبيرة تعود للعصر الروماني بالقرب من أيليسبري، باكينجهامشير، إنجلترا، ينضم هذا الاكتشاف الغريب إلى اكتشاف آخر لهياكل عظمية مقطوعة الرأس من الماضي القديم في المنطقة.

تم الاكتشاف الأخير أثناء أعمال البناء لخط سكة حديد فائق السرعة بجانب المقبرة في فليت مارستون ، أكبر مقبرة من نوعها في باكينجهامشير ، وفقًا لشبكة سكاي نيوز. من بين 425 جثة استخرجها علماء الآثار ، تمت إزالة رؤوس 40 من الهياكل العظمية. في معظم الحالات ، تم العثور على الجمجمة موضوعة بين الساقين أو بجوار قدمي الشخص.

يعتقد الخبراء أن الهياكل العظمية المقطوعة تنتمي إلى أشخاص ربما كانوا مجرمين أو منبوذين في مجتمعهم، أو تم قطع رأس الجثث للتو في ممارسة دفن "عادية ، وإن كانت هامشية" من أواخر العصر الروماني. عثر الفريق الأثري أيضًا على العديد من عمليات حرق الجثث في المقبرة، وهي ممارسة كانت على ما يبدو أقل شيوعًا خلال الفترة الرومانية المتأخرة.

هيكل عظمى مقطوع الرأس



