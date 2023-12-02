إدموند روستان شاعر ومسرحى فرنسى.. كيف دخل عالم الأدب؟

MENAFN - Youm7) تمر اليوم ذكرى رحيل الشاعر والروائى والمسرحى الفرنسى إدموند روستان ، الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 2 ديسمبر من عام 1918م، وولد فى 1 أبريل من عام 1868م، وحققت أعماله الأدبية شهرة واسعة فى نهايات القرن التاسع عشر.

ولد فى مدينة مرسيليا، الفرنسية الساحلية لعائلة مثقفة وغنية من منطقة بروفنس الشهيرة وكان أبوه اقتصاديا وشاعراً وعضواً فى جامعة مارسيليا ومعهد فرنسا أيضا، وقد كان والده هو الذى أتاح له دراسة الأدب والتاريخ والفلسفة فى جامعة ستانسيلاس الباريسية.

إدموند روستان

بزغ نجمه فى عالم الأدب وأطلق أولى مسرحياته الرومانتيكيون عام 1894 م، وكانت قصة مختلفة يتناول موضوعها قصص غرام الشباب، وقد افتتحت يوم 5 أبريل 1895 على مسرح النهضة فى فرنسا، وترجمت أعماله إلى اللغة الإنجليزية والألمانية والروسية واللغات الأوروبية الأخرى.

وقد صنف النقاد مسرحيات روستان بأنها فريدة فى بابها بالنسبة لعصره، إذ أنه كان يكتب مسرحاً رومانسياً منظوماً فى عصر كان معظم كتاب المسرح يفضلون أسلوب المدرسة الطبيعية، الذى يتعين أن تكون المسرحية فيه مغرقة فى الواقعية والتشاؤم، ومكتوبة بالنثر.

ترك "روستان" 12 مؤلفًا بين رواية ومسرحية وديوان شعرى، رغم وفاته فى عمر صغير نسبياً، ومن أبرز أعماله مسرحية "الرومانسيون"، "الأميرة البعيدة"، "النسر الصغير"، "شانكلير"

وغيرهم الكثير، ما يزال منزله فى أقليم الباسك قائماً إلى الآن كمتحف ذى طابع باسكى وفن وحرفية وهندسة محلية.



