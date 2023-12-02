متحف فى أمستردام يعيد 1000 قطعة من الكنوز الذهب الثمينة لـ أوكرانيا

(MENAFN
- Youm7) تعيد الحكومة الهولندية 1000 قطعة أثرية
تمت إعارتها من قبل أربعة متاحف في شبه جزيرة القرم لمعرض فى هولندا خلال عام 2013، وذلك بعد معركة قانونية مطولة، قضت المحكمة العليا الهولندية في يونيو الماضي بأن هذه القطع تنتمي بشكل قانوني إلى أوكرانيا .
وتضم تلك القطع الأثرية مجموعة من الكنور الذهبية الثمينة، وتم الكشف عن القطع الأثرية، بما في ذلك حلية رقبة ذهبية نادرة وخوذة ذهبية صلبة، في مدينة كييف،
وفقا لما ذكره موقع أرت نيوز
عودة القطع الذهبية الاوكرانية
وقال فاسيل ماليوك، رئيس وكالة الاستخبارات الأوكرانيةSBU، حسبما نقلت صحيفة الجارديان: "لقد عدنا إلى الوطن ليس فقط الأشياء الثمينة التي تم أخذها من شبه جزيرة القرم في عام 2013، ولكن استعدنا جزءًا من تاريخنا، بالنسبة لنا، وكذلك لبلدنا بشكل عام، مما يوضح أن أوكرانيا لا تتخلى أبدًا عما يخصها بموجب القانون.
بناءً على قرار المحكمة، قام متحف ألارد بيرسون في أمستردام باسترداد القطع الأثرية من المخزن ونقلها إلى كييف في شاحنة، وأكد المتحف الوطني الوصول الآمن لـ 565 قطعة من أمستردام، تشمل منحوتات قديمة ومجوهرات سكيثية وسارماتية وصناديق طلاء صينية، ومن المقرر أن تبقى هذه المجموعة القيمة في المتحف، في انتظار تحرير شبه جزيرة القرم.
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