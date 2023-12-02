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متحف فى أمستردام يعيد 1000 قطعة من الكنوز الذهب الثمينة لـ أوكرانيا

12/2/2023 2:24:34 PM
(MENAFN- Youm7) تعيد الحكومة الهولندية 1000 قطعة أثرية
تمت إعارتها من قبل أربعة متاحف في شبه جزيرة القرم لمعرض فى هولندا خلال عام 2013، وذلك بعد معركة قانونية مطولة، قضت المحكمة العليا الهولندية في يونيو الماضي بأن هذه القطع تنتمي بشكل قانوني إلى أوكرانيا .

وتضم تلك القطع الأثرية مجموعة من الكنور الذهبية الثمينة، وتم الكشف عن القطع الأثرية، بما في ذلك حلية رقبة ذهبية نادرة وخوذة ذهبية صلبة، في مدينة كييف،
وفقا لما ذكره موقع أرت نيوز


عودة القطع الذهبية الاوكرانية

وقال فاسيل ماليوك، رئيس وكالة الاستخبارات الأوكرانيةSBU، حسبما نقلت صحيفة الجارديان: "لقد عدنا إلى الوطن ليس فقط الأشياء الثمينة التي تم أخذها من شبه جزيرة القرم في عام 2013، ولكن استعدنا جزءًا من تاريخنا، بالنسبة لنا، وكذلك لبلدنا بشكل عام، مما يوضح أن أوكرانيا لا تتخلى أبدًا عما يخصها بموجب القانون.

بناءً على قرار المحكمة، قام متحف ألارد بيرسون في أمستردام باسترداد القطع الأثرية من المخزن ونقلها إلى كييف في شاحنة، وأكد المتحف الوطني الوصول الآمن لـ 565 قطعة من أمستردام، تشمل منحوتات قديمة ومجوهرات سكيثية وسارماتية وصناديق طلاء صينية، ومن المقرر أن تبقى هذه المجموعة القيمة في المتحف، في انتظار تحرير شبه جزيرة القرم.







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