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واتساب سيتيح للمستخدمين مشاركة الـ Status على إنستجرام

12/2/2023 2:24:28 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث عن أن واتساب يختبر حاليًا ميزة تجريبية جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة تحديثات الحالة"status"على إنستجرام، وستكون متاحة في التحديث المستقبلي للتطبيق.



وبحسب موقع wabetainfo المتخصص في متابعة تحديثات واتساب، فإن الميزة متاحة في الاصدار التجريبي من واتساب لنظام Android 2.23.25.20، والمتوفر على متجر Google Play، فإن التطبيق يتيح مشاركة تحديثات الحالة
على انستجرام.



وبحسب صورة مسربة، فبالإضافة إلى خيار القدرة على مشاركة تحديثات الحالة على فيسبوك، يعمل WhatsApp أيضًا على تحسين ميزة المشاركة لجعلها متوافقة مع انستجرام، ومن المقرر إصدارها في المستقبل، وتجدر الإشارة إلى أن المستخدمين يتحكمون دائمًا في المحتوى الذي يريدون مشاركته من خلال إدارة جمهور قصة Instagram الخاصة بهم.





لن تساعد هذه الميزة المستخدمين على توفير الوقت فحسب، بل ستعزز أيضًا موثوقية واتساق مشاركة المحتوى عبر WhatsApp وInstagram، ومن المهم أيضًا ملاحظة أن هذه الميزة ستكون اختيارية، مما يسمح للمستخدمين بتحديد ما إذا كانوا يريدون تمكينها أم لا.














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