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ماذا سيرى رواد الفضاء فى مدار كوكب المريخ؟

12/2/2023 2:24:28 PM
(MENAFN- Youm7) هل تساءلت عما قد يكون عليه الحال عند رؤية كوكب المريخ من مركبة فضائية في مدار فوق الكوكب الأحمر؟ وتلتقط الصور الجديدة من مركبة Mars Odyssey Orbiter التابعة لناسا كيف سيبدو المريخ عند النظر إليه من الأعلى.



وفقًا لما ذكره موقع "space"، أجرى العلماء مؤخرًا تدوير للمركبة الفضائية نحو أفق المريخ لمدار كامل لالتقاط الصور الجديدة للكوكب الأحمر، وكشفوا عن الحفر العميقة والهياكل السحابية المتنوعة."



في حين تم مناورة المركبة الفضائية أوديسي بطرق مختلفة، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه المركبة الفضائية بهذه الطريقة، وبشكل عام يتم تعليق كاميرتها مباشرة نحو سطح المريخ لرسم الخرائط.



رصدت المركبة الأفق المنحني للكوكب، وسطح الفوهات وطبقات الغلاف الجوي، بما في ذلك السحب المتنوعة التي تتراوح بين سحب ثاني أكسيد الكربون الجليدية وسحب الجليد المائي وسحب الغبار.



تم تجهيز المركبة المدارية بكاميرا رؤية حرارية، تسمى نظام التصوير بالانبعاثات الحرارية (THEMIS)، والتي تحدد الأنواع المختلفة من السحب الموجودة في الغلاف الجوي للمريخ.



وتم التقاط الصور البانورامية الجديدة من ارتفاع حوالي 250 ميلاً (400 كيلومتر)، وهو نفس الارتفاع الذي تحلق عليه محطة الفضاء الدولية فوق الأرض.














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