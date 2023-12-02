إيلون ماسك يواجه مزيدًا من المشاكل بعد خروج المعلنين من منصة X

MENAFN - Youm7) كشف تقرير حديث عن أن المشاكل التي تواجه منصة التواصل الاجتماعي X المملوكة لإيلون ماسك مستمرة حيث تتعامل الشركة الآن مع استقالات جماعية، وفقًا لأحد التقارير، شهدت شركة المدونات الصغيرة التي تقودها ليندا ياكارينو، خلال الشهر الماضي، موجة من الاستقالات من فريق المبيعات لديها.

ويزعم تقرير Business Insider أن شركة X تواجه سلسلة من الاستقالات من موظفيها، والتي تشمل كبار الموظفين وصغارهم، ووفقًا للتقرير، بدأ موظفو مبيعات الشركة في المغادرة بعد وقت قصير من قيام X بتوزيع شيكات المكافآت في وقت سابق من شهر نوفمبر.

وتشير أيضًا إلى أن شركة التواصل الاجتماعي تعمل حاليًا مع طاقم عمل صغير في مكتبها بينما يواصل قسم الإعلانات التابع لها خسارة الأموال. X لم يقدم بعد تعليقًا بخصوص هذه المشكلة.

X يواجه مشاكل مع المعلنين

في الشهر الماضي، توقفت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك Disney وIBM وApple عن تقديم إعلانات على X، حدث هذا بعد أن عزز Musk منشورًا معاديًا للسامية على X وواجه موجة من الانتقادات في وقت سابق من هذا الشهر.

ردًا على الموقف، طلب " ماسك " من المعلنين أن "يذهبوا إلى الجحيم" خلال مقابلة مع أندرو سوركين في قمة DealBook، وأشار الملياردير أيضًا إلى أنه لا يهتم إذا قام المعلنون بحجب أموالهم، وقال ماسك: "سيعرف العالم كله أن هؤلاء المعلنين قتلوا الشركة وسنوثق ذلك بتفصيل كبير".

بعد مقابلة " ماسك "، توجهت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة X، إلى منصة التواصل الاجتماعي لدعم مالك الشركة، وكتبت:“لقد قدم أيضًا اعتذارًا وتفسيرًا ووجهة نظر واضحة حول موقفنا، يعمل X على تمكين استقلال المعلومات وهو أمر غير مريح لبعض الأشخاص، نحن منصة تتيح للأشخاص اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وهذه هي وجهة نظري عندما يتعلق الأمر بالإعلان: يقف X عند تقاطع فريد ومذهل بين حرية التعبير والشارع الرئيسي - ومجتمع X قوي وهو هنا للترحيب بكم، إلى شركائنا الذين يؤمنون بعملنا الهادف – شكرًا لكم".



