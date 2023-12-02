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Spacex تستعد لنقل بعض أقمار أمازون الصناعية إلى الفضاء 2025

12/2/2023 2:24:26 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث عن أن شركة أمازون تستعين بأحد أكبر منافسيها وهي شركة SpaceX لنقل أقمارها الصناعية الخاصة بالإنترنت ضمن مشروع كويبر إلى الفضاء، حيث أعلنت أمازون أنها ستستخدم صاروخ Falcon 9 في ثلاث عمليات إطلاق تبدأ فى عام 2025 ، وفقا لتقرير theverge.

ويعد مشروع Kuiper هو برنامج أمازون للأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض والذي يمكن أن يوفر للمستخدمين إمكانية الاتصال بالإنترنت، وقد أطلقت أمازون أول قمرين صناعيين اختباريين لمشروع كويبر إلى الفضاء في أكتوبر، حيث تمكنت من الاتصال بالإنترنت وإجراء مكالمة فيديو ثنائية الاتجاه.

ومع ذلك، لا يزال يتعين عليها القيام ببعض الأمور الجادة للحاق بـ Starlink التابعة لشركة SpaceX، والتي نشرت بالفعل حوالى 5000 قمر صناعى.
على الرغم من التنافس بين الشركتين، فليس من المفاجئ أن تختار أمازون شركة SpaceX كمزود إطلاق مستقبلي، وأصبحت شركات الأقمار الصناعية والوكالات الحكومية تعتمد بشكل متزايد على صواريخ SpaceX القابلة لإعادة الاستخدام لإجراء عمليات إطلاق متسقة ورخيصة، كما أشار تقرير سابق لصحيفة وول ستريت جورنال قامت الشركة المملوكة لشركة Elon Musk بتشغيل 88% من الرحلات الجوية في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 وحدها.
وعلى جانب آخر ستستمر شركات Arianespace وBlue Origin التابعة لجيف بيزوس وUnited Launch Alliance (ULA) في نقل معظم أقمار أمازون الصناعية ، وحصلت أمازون على ما يصل إلى 83 عملية إطلاق مع الشركات الثلاث في العام الماضي، والتي تقول إنها "توفر قدرة كافية لإطلاق غالبية" كوكبة الأقمار الصناعية المخطط لها والتي يبلغ عددها 3236 ، وستنشر المزيد من الأقمار الصناعية لمشروع كويبر في النصف الأول من عام 2024، مع بدء الاختبار التجريبي في نهاية العام المقبل.








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