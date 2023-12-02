-->

Sunday, 03 December 2023 07:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تأجيل هبوط مهمة فضاء ناسا Artemis 3 على سطح القمر حتى 2027

12/2/2023 2:24:20 PM
(MENAFN- Youm7) قد تضطر مهمة Artemis 3 والتي كان من المقرر لها أن تطير في ديسمبر 2025، إلى الانتظار حتى عام 2027 على الأقل، حيث أعلن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية، أن مساعي ناسا لإعادة البشر إلى القمر لأول مرة منذ برنامج أبولو مع مهمة "أرتميس 3 " من المرجح أن تتأخر لأنها معرضة للخطر بسبب "تحديات متعددة" وجدول زمني طموح، وفقا لتقرير سبيس .



بناءً على مقابلات مع وكالة ناسا ومسؤولي الصناعة ومراجعة الوثائق، أفاد مكتب محاسبة الحكومة أنه عثر على قدر كبير من العمل الفني المعلق على نظام الهبوط البشري أو HLS، وهو بديل لمركبة ستارشيب التابعة لشركة سبيس إكس ووسيلة النقل التابعة لوكالة ناسا إلى سطح القمر.



وذكر التقرير، أن هناك أيضًا أعمال تصميمية حاسمة لدمج خزانات أكسجين أكبر في البدلات الفضائية التي سيستخدمها رواد الفضاء على القمر.



وسوف يستخدم HLS خزان الوقود الخاص به بمجرد وصوله إلى المدار، لذلك سيحتاج إلى التزود بالوقود قبل التوجه إلى القمر، وفقًا للخطة الحالية
فإن الجهد متعدد الخطوات سيشهد وضع مستودع وقود المركبة الفضائية في المدار أولاً، ويليه عدة ناقلات لنقل الميثان والأكسجين السائل إلى هذا المستودع بحيث يتم تزويده بالوقود بالكامل قبل الذهاب إلى القمر.



ويقع المقر الرئيسي لبرنامج HLS في مركز مارشال لرحلات الفضاء في ألاباما، ولا يزال يعمل رسميًا نحو إطلاقه في ديسمبر 2025، ويهدف إلى إكمال تطويره في إجمالي 79 شهرًا
أى حوالي عام أسرع من المتوسط ​​لمشاريع ناسا الكبرى، معظمها والتي لا تنطوي على رحلات الفضاء البشرية ، لكن مكتب محاسبة الحكومة يقول إن هذا الجدول الزمني غير مرجح نظرًا لوجود عمل فني معقد، بما في ذلك معرفة كيفية نقل الوقود الدافع في المدار، والذي "حققت شركة SpaceX فيه تقدمًا محدودًا في نضج تلك التقنيات".



وقام برنامج HLS وSpaceX بتأخير ثمانية من أصل 13 معلمًا رئيسيًا لمدة ستة أشهر إلى عام، مما تسبب في حدوث اثنين من المعالم المؤجلة الآن في عام 2025، وهو نفس العام الذي يتم فيه إطلاق Artemis 3 المقرر حاليًا.



وذكر التقرير، أنه إذا استغرق تطوير مركبة الهبوط HLS في المتوسط ​​وقتًا طويلاً مثل المشاريع الكبرى الأخرى في وكالة ناسا، فإن مهمة Artemis 3 ستتم في أوائل عام 2027.



ومع ذلك، لكي يتم الوفاء بهذا الجدول الزمني للإطلاق، يجب حل المشكلة الملحة الثانية المتعلقة بتغيير التصميم في البدلات الفضائية التي تطورها شركة اكسيوم سبيس، وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت الشركة عن نموذج أولي للبدلة، والتي ستؤجرها لناسا من أجل مهام الهبوط على سطح القمر أرتميس.



وذكر أحدث تقرير لمكتب محاسبة الحكومة أن اكسيوم أنجزت حتى الآن إنجازين بارزين في العمل المتعلق بتطوير بدلات الفضاء، لكنها لا تزال في مراحل التطوير المبكرة.



ويبدو أن الكثير من العمل المعلق مرتبط بتصميم البدلة، وتطلب ناسا من شركة أكسيوم تطوير بدلة يمكنها توفير دعم الحياة في حالات الطوارئ لمدة 60 دقيقة، لكن "التصميم الأصلي لناسا لم يوفر الحد الأدنى من دعم الحياة في حالات الطوارئ اللازمة لمهمة Artemis 3"، وفقًا للتقرير.



لذا تخطط اكسيوم الآن لإعادة ترتيب مكونات البدلة الفضائية بحيث يمكنها استيعاب خزانات أكسجين أكبر، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فسوف تحتاج إلى تغيير التصميم الحالي الذى سيستغرق المزيد من الوقت.



وإذا أخرت وكالة ناسا رسميًا موعد إطلاق أرتميس 3 إلى عام 2027، فسينتهي الأمر بذلك قبل عام واحد من هدفها الأصلي وهو عام 2028، وقد حددت إدارة ترامب في عام 2019 جدولًا زمنيًا لعام 2024، والذي دفعته ناسا في النهاية إلى تقدير الإطلاق الحالي في ديسمبر 2025.












MENAFN02122023000132011024ID1107525703

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث