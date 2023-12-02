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مجموعة البنك الدولي تضاعف طموحها المالي لدفع العمل المناخي وبناء القدرة على الصمود

12/2/2023 2:24:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 20:16

من‭ ‬خلال‭ ‬حزمة‭ ‬تمويل‭ ‬طموحة‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬المناخ‭ ‬COP28،‭ ‬تساعد‭ ‬مجموعة‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬الشعوب‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬النامية‭ ‬على‭ ‬الصمود‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الدمار‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬وخلق‭ ‬عالم‭ ‬أفضل‭ ‬لأبنائهم‭ ‬وأحفادهم‭.‬

وتسعى‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬للتصدي‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬والقيام‭ ‬بذلك‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع،‭ ‬وقد‭ ‬خصصت‭ ‬45‭% ‬من‭ ‬تمويلها‭ ‬السنوي‭ ‬للمشروعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمناخ‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬يوليو‭/‬تموز‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭/‬حزيران‭ ‬2025‭.‬

وهذا‭ ‬الطموح‭ ‬المتزايد‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬النسبة‭ ‬المئوية‭ ‬تستلزم‭ ‬الإشادة‭ ‬بها‭ ‬–‭ ‬ولكنه‭ ‬يعني‭ ‬توظيف‭ ‬أكثر‭ ‬40‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بزيادة‭ ‬بلغت‭ ‬9‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬مقارنة‭ ‬بما‭ ‬كان‭ ‬مخططا‭ ‬له‭ ‬سابقا‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬أعلن‭ ‬البنك‭ ‬عن‭ ‬هدف‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬متوسط‭ ‬يبلغ‭ ‬35‭% ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬وقد‭ ‬حقق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬قبل‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭ ‬بنسبة‭ ‬36‭.‬3‭% ‬منذ‭ ‬يوليو‭/‬تموز‭ ‬2022‭.‬

وفي‭ ‬أكتوبر‭/‬تشرين‭ ‬الأول،‭ ‬أخذ‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬عاتقة‭ ‬تحقيق‭ ‬مهمة‭ ‬طموحة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬عالم‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬الفقر‭ ‬على‭ ‬كوكب‭ ‬صالح‭ ‬للعيش‭ ‬فيه‭. ‬وهذا‭ ‬التعهد‭ ‬الجديد‭ ‬بشأن‭ ‬المناخ‭ ‬مثال‭ ‬ملموس‭ ‬على‭ ‬عزم‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الصمود‭ ‬والتكيف‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬بين‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررا‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬ستركز‭ ‬مشروعات‭ ‬مجموعة‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬النظم‭ ‬الإيكولوجية‭ ‬والتنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬لحماية‭ ‬صحة‭ ‬الناس‭ ‬وكوكب‭ ‬الأرض‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬تعهد‭ ‬البنك‭ ‬بتوجيه‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬بنود‭ ‬ميزانيته‭ ‬لتمويل‭ ‬مكافحة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬سيواصل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬مشروعات‭ ‬التكيف‭ ‬لمساعدة‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬دمرتها‭ ‬الصدمات‭ ‬المناخية‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬غازات‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬

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