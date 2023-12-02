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القيادة تتلقى التعازي في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز - جريدة الوطن السعودية

12/2/2023 2:23:20 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عددا من برقيات العزاء والمواساة، في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله.
سلطان عُمان
تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة، من جلالة سلطان عُمان هيثم بن طارق ، في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ. وأعرب جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
الكويت
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة، من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز. وأعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته، راجياً المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء. كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتين مماثلتين، من ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
مصر
أصدرت الرئاسة المصرية بيانا من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، يعبر فيه عن التعازي لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز. ودعا فخامته في المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الأسرة المالكة الصبر والسلوان.
رئيس دولة الإمارات ونائبيه
بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية عزاء ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته. كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقيتين مماثلتين، من نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
الإمارات العربية المتحدة
قدم حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، وحاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، وحاكم أم القيوين الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى، وحاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، برقيات عزاء ومواساة في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.
كما قدم ولي عهد ونائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ونائب حاكم الشارقة الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، ونائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، وولي عهد عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ونائب حاكم عجمان الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، وولي عهد أم القيوين الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، وولي عهد رأس الخيمة الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، برقيات عزاء ومواساة في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.
قطر
بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية عزاء ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز. كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقيتين مماثلتين، من نائب أمير دولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.
البحرين
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، من جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز. وأعرب جلالته عن خالص التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم العائلة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء. كما تلقى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيتي عزاء، من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أعرب خلالهما عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

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