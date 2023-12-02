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رئيس حكومة العراق يحذر واشنطن من التجاوز على السيادة - جريدة الوطن السعودية

12/2/2023 2:23:19 PM
(MENAFN- Al Watan) أكّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصاله مع بلينكن "موقف العراق الرافض لأي اعتداء تتعرض له الأراضي العراقية"، كما أورد بيان صادر عن مكتبه. وحذّر رئيس الوزراء العراقي، واشنطن من أي "اعتداء" على الأراضي العراقية، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وسط استئناف القتال في غزة والمخاوف من تصعيد إقليمي جديد.
وقصفت الولايات المتحدة مرتين مقاتلين في فصائل عراقية موالية لإيران، أواخر نوفمبر، رداً على هجمات شنتها تلك المجموعات على القوات الأمريكية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وفي سوريا المجاورة. وتوقفت هذه الهجمات خلال فترة الهدنة الأسبوع الماضي بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية.
وأكّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لوزير الخارجية الأمريكي، "موقف العراق الرافض لأي اعتداء تتعرض له الأراضي العراقية". وجدّد السوداني في الوقت نفسه "التزام الحكومة العراقية بحماية مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق"، وفق البيان نفسه. وأواخر الشهر الماضي أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى (سنتكوم) في منشور على منصة إكس أنّها "نفّذت ضربات منفصلة ودقيقة" على موقعين في العراق، واستهدفت الضربات مواقع للحشد الشعبي، تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في القوات الرسمية، وأسفرت الضربات التي وقعت في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد عن مقتل 9 مقاتلين وفق حصيلة أعلنتها كتائب حزب الله، أحد أكثر فصائل الحشد نفوذاً.
واعتبر رئيس الوزراء، أن "الهجوم" في جرف الصخر يعدّ "تجاوزاً على السيادة العراقية". وتبنّت معظم الهجمات ضدّ القوات الأمريكية "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضمّ فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي. وفي 25 نوفمبر الماضي، أعلن الأمين العام لكتائب حزب الله في بيان عن "خفض وتيرة تصعيد العمليات" ضدّ القوات الأمريكية في المنطقة.

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